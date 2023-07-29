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Суббота 29 июля

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Фестиваль с иноагентами грозит Вайкуле проблемами в России

Фестиваль с иноагентами грозит Вайкуле проблемами в России
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В Латвии стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле.

Laima Rendezvous Jūrmala не проводился три года. Сначала мешала пандемия, потом спецоперация. Несмотря ни на что, в 2023 году артистка все же решила собрать программу, но, судя по всему, вышло не так масштабно, как раньше.

Первый день фестиваля прошел при полупустом зале. В программе мероприятия, кстати, в основном заявлены артисты-иноагенты. Правда тот факт, что Лайма Вайкуле решила собрать на Рижском взморье россиян, деятельность которых Минюст признал финансируемой из-за рубежа, может обернуться для нее проблемами.

Выручка от продажи билетов на фестиваль частично идет на помощь ВСУ. По российскому законодательству, любая помощь Украине влечет за собой уголовную ответственность – до 20 лет колонии.

А так как Лайма Вайкуле привечает под своим крылом артистов-иноагентов и платит им гонорар, то автоматически попадает под действие закона об иноагентах. Помимо этого, артистке может грозить штраф до 300 тысяч рублей за перевод средств лицам, выполняющим функции иностранного агента.

Напомним, ранее Лайму Вайкуле осудили в Сети, что в своих видео и интервью артистка разговаривает по-русски. Звезда заявила, что будет говорить на этом языке, потому что он не принадлежит России, а принадлежит миру. Правда, в следующих видео певица начала добавлять в свою речь латышский.

29 июля 2023, 08:24
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Утро.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Самбурская, Вайкуле: российские артистки, решившие не рожать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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