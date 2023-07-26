За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева

Максим Фадеев высоко оценил Ярослава Дронова.

Известный российский певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, совсем недавно ворвался на вершину музыкального олимпа, однако уже покорил сердца миллионов россиян. Одни поклонники ценят его вокальные данные, другие любят за патриотические взгляды.

Труды 31-летнего артиста моментально становятся хитами. Он пользуется большим уважением более опытных коллег по цеху. Звезды отечественной эстрады с удовольствием помогают юному даровании на творческом пути. Народный артист России Григорий Лепс и вовсе дружит с молодым певцом.

Он даже подарил Ярославу Дронову серебряный крест из собственной линейки дизайнерских украшений. Кроме того, музыкант снялся в клипе на песню "Встанем", которую написал SHAMAN. Поддержали коллегу также Надежда Бабкина, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Александр Маршал, Сергей Лазарев и другие.

Творчество певца высоко оценивает и композитор Максим Фадеев. В интервью "Российской газете" продюсер рассказал, за что ему нравится SHAMAN. Он поблагодарил автора хитов "Я русский", "Самый русский хит" и "Мой бой" за "смелость и позицию". Заслуженный деятель искусств РФ назвал музыканта хорошим парнем, уточняет портал URA.RU.