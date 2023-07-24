Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай!

Дибров унизил народ Тесты Крошка-сын Тодоренко разбил голову Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Понедельник 24 июля

12:49Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай! 12:15Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка 11:14Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор 10:57Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина 10:30Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 10:06Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом 09:45В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя 09:30В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане 08:00Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения 06:04SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой 04:13Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят? 02:16Как облегчить реабилитацию после пластики? 00:05Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность? 22:05Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби 20:01ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес 17:45Звездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации 17:08Взяли на карандаш: налоговая проверит доходы Бузовой, Бони и Бородиной 15:57Макаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы? 14:15"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома 11:43Рудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга 10:03Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года 08:04Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса? 06:03ТОП-3 устрашающих слуха о пластике 04:045 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта 02:34Романтическое свидание лебедей сняли на видео 00:05Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления 22:21"Вот Коля Цискаридзе": Волочкова снялась в бане после визита друзей 22:215 книг о природе и путешествиях, которые не отпустят вас до последней страницы 21:07"Малыш разбил голову": Тодоренко и Топалов не уберегли сына 20:09Топ-5 неудобных вопросов хирургу 20:03"В силу никчемности денег нет": Дибров унизил клиентов дешевых кафе 18:58"Тяжело жить": Малиновская сообщила о косоглазии из-за пластики 16:01"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой 12:44"Вытри слезы": жена оставила Газманову послание на разрыв аорты 11:33"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу 08:27Бузова забронировала отель под свою свадьбу 06:18Видео с псом-художником умилило народ 04:02Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы 02:30Врач раскрыл секрет безопасного загара 00:06Миграцию зайцев-беляков сняли на видео 23:00"Навсегда в наших сердцах": шоу-бизнес потрясла смерть знаменитого певца 21:30"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами 20:03"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд 19:05Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале 18:17Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук 17:43"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову 16:25"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней 14:17"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне 13:09Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской 12:59"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай!

Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай!

Айза-Лилуна Ай пришла на интервью к Ксении Собчак, в котором поделилась шокирующими моментами отношений с бывшим мужем Алексеем Долматовым (Гуфом).

Пара была вместе около 10 лет, после развода рэпер продолжил общение с сыном Сэмом. Правда, в отношениях родителя и ребенка не все было гладко. Иногда артист пропадал из поля зрения наследника, а потом снова начинал писать и звонить, пугая подробностями жизни.

По словам Айзы-Лилуны Ай, Гуф травмировал психику ребенка. Например, был тяжелый момент, когда Сэм писал отцу сообщения с текстом: "Папочка, не умирай! Папочка, брось наркотики! Папочка, мне страшно!". Вместо того чтобы успокоить ребенка, Долматов уверял сына, что покушается на его жизнь. "Я умираю, меня отравили. Сэм, Сэм, я тебя люблю!" – цитирует экс-супруга Айза.

Она уверена, что от этой травмы их сын не избавится до конца жизни. Женщина понимает, что не уследила, не оградила ребенка от такого опыта. При этом артистка считает, что Сэму в любом случае нужен отец, потому что другого у него нет.

По словам Айзы, ей жалко нынешнюю супругу Гуфа Юлию. Не так давно у пары родилась дочка Тина, но вскоре артист опять слетел с катушек. Молодая жена поначалу простила рэпера, а потом все же подала на развод. Бракоразводный процесс еще не закончился.

Айза считает, что в пристрастии Гуфа к запрещенным веществам виновата его мать. По словам артистки, она бросила сына в 90-х на бабушку, а сама уехала с новым мужем в другую страну. "Мама должна была быть рядом", – говорит Айза в интервью Ксении Собчак.

24 июля 2023, 12:29
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Осторожно: Собчак! ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка

Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка

Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка
Парапсихолог Джулия Лу поделилась соображениями по поводу личной жизни Оли Бузовой. Личная жизнь поющей ведущей остается тайной за семью печатями.

Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина

Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина
17 января 2024 года Мите Фомину исполнится 50 лет. О подготовке к полувековому юбилею певец рассказал "Дни.ру". "Я уже начал подготовку к большому концерту имени меня, который состоится 27 января в "Вегас Сити Холл ", – радуется артист.

Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех

Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех
Скандал с участием певицы Славы и звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова набирает обороты. После Яны Рудковской на защиту врача встал Филипп Киркоров, сообщает ОСН.

SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой

SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой
И SHAMAN, и Максим Галкин* любит женщин постарше. Народная артистка СССР Алла Пугачева всегда имела многомиллионную армию поклонников.

Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби

Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби
Внимание: не пытайтесь повторить! Экстремальные увлечения звезд шоу-бизнеса требуют специальной подготовки. Давайте начистоту: рисковать жизнью ради потехи — дело неразумное.

Выбор читателей

22/07Сбт"В силу никчемности денег нет": Дибров унизил клиентов дешевых кафе 22/07Сбт"Вот Коля Цискаридзе": Волочкова снялась в бане после визита друзей 23/07ВскРудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга 23/07Вск"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома 22/07Сбт"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой 22/07Сбт"Малыш разбил голову": Тодоренко и Топалов не уберегли сына