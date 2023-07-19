Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка

Юля Королева официально подала на развод с Гуфом, а Айза намекает на скорое воссоединение. Очередная попытка привлечь к себе внимание или конец истории?



На насущные вопросы ответил юрист по семейному праву Назар Назаров. По мнению специалиста, публичные личности порой ради хайпа, чтобы привлечь внимание, позволяют себе оскорбить, унизить своего экс-супруга или супругу, или человека, которого когда-то считали близким. Безусловно, когда в этот хайп, в конфликт между бывшими супругами втягивают маленького ребенка, позволяя ему публично говорить об отце недоказанные факты, это не может не сказаться негативно на психике ребенка.

"Думаю, всем очевидно как подло, пользуясь малолетним возрастом ребенка, используют его в качестве какого-то инструмента для достижений своих амбиций. На подобное обстоятельства должны реагировать органы опеки и давать свою оценку действиям родителя, который беспощадно использует своего ребёнка. Ну если прям очень глубоко рассуждать на эту тему, то родитель позволяющий ребёнку говорить о своем отце публично, что он наркоман, должен быть привлечен к ответственности. Уверен, что очернение второго родителя с целью обеления себя, – это самая подлая игра, которая может быть в отношении своего же ребенка", — заявил юрист.



Назаров отметил, что общение ребенка с отцом-наркоманом, если это в действительности так, конечно, опасно. "Однако мы не можем говорить наркоман Гуф или нет, даже если в этом нас убеждает Айза, потому что мы достоверно этого не знаем. Лично я считаю, что Айза ведет себя достаточно вызывающе и провокационно. За подобные высказывания Алексей Долматов (Гуф) может подать на Айзу в суд, а последней придется подтверждать или опровергать свои слова", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что, руководствуясь в первую очередь интересами ребенка, хочется, чтобы родители смогли найти иной способ выяснения отношений и оградили от этого хайпа ребенка. "Кстати, второй родитель имеет право провести независимую психолого-педагогическую экспертизу, чтобы выяснить свои ли слова говорит ребенок, самостоятельные ли это выводы, или ему такое мнение навязали. В этой ситуации кажется, будто ребенок читает по тексту, но я могу ошибаться", — сообщил юрист.

Если абстрагироваться от личностей и рассказать о процессуальных нормах, которые могут быть применены в данном случае: органы опеки имеют право выехать по месту жительства. Назаров подчеркнул, что у матери на период выяснения обстоятельств стоит забрать ребенка в центр временного содержания детей и провести тщательную проверку по факту сказанных ребенком слов, в ходе который выяснить, каким образом она внушала своему ребенку, что необходимо публично говорить такие вещи в отношении отца. "После этого принять меры реагирования. Возможно, поставить вопрос об ограничении родительских прав в отношении мамы", — отметил Назаров.

"Конечно, в любом случае, невзирая на публичность, в интересах ребенка, его психологического здоровья родителям нужно перестать втягивать ребенка в конфликт и подписать новое актуальное нотариальное соглашение о воспитании детей", — резюмировал он.