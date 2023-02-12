Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство

Актер из "Папиных дочек" пережил жесткое предательство.



Бывший экранный возлюбленный Лизы Арзамасовой, с которым они столько лет снимались в "Папиных дочках", мало кому известен как Михаил Казаков. Все помнят его исключительно как Полежайкина.

Так что будто бы именно Полежайкин убил в 2005 году парня, напавшего на его школьную подругу. Затем будто бы именно Полежайкин, а не Михаил Казаков женился и стал отцом двоих детей: сын Мирослав родился в браке, а дочь любимой от прошлых отношений он принял, как родную. С тех пор молодой человек перестал сниматься и полностью посвятил себя заботе о семье.



Жаль только, что сказка быстро закончилась: в 2020 году Михаил Казаков упал с пожарной лестницы недостроенного здания и, пролетев 12 метров, сломал ноги. "22 компрессионных перелома, 1500 осколков", – рассказывал тогда Михаил журналистам. Устав от заботы за мужем-инвалидом, девушка ушла от него, предложив созвониться тогда, когда он сможет ходить.

Это разбило сердце Михаила, но главное было еще впереди: теперь брюнетка решила потребовать у собранного по кусочкам Полежайкина из "Папиных дочек" алименты, что безумно разгневало Казакова. Сначала она просила 100 тысяч, затем согласилась на 50, а ведь даже такие деньги для него сейчас непосильная ноша. На одно только лечение приходится уходит 64 тысячи в месяц и то, большую часть из них составляют переводы от друзей и неравнодушных.

"Со мной обрезали всякую связь, привели в дом к детям неизвестного мужика, так хотят еще после развода, чтобы я оплачивал купленную квартиру и содержал всех. Это не просто свинство!", – набросился на сбежавшую жену Михаил Казаков, известный всем как Полежайкин из "Папиных дочек".

