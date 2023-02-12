Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство

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Воскресенье 12 февраля

18:30Лучшее блюдо к Масленице: любимый рецепт греков с большими фаллосами 18:17Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство 17:16"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 16:15"Храни ее Господь": от снимков разбитой болезнью Тереховой щемит сердце 15:49"Сначала были собаки": Всплыла информация о смерти Панина на Мальдивах 15:20Пошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу 14:57"Юзают людей": разгневанная певица Слава смачно плюнула в трусливую предательницу Земфиру* 14:32"Могло бы быть двое детей": беременность Безруковой обернулась трагедией 14:05Черная комедия против Тома Круза и "Аватара-2": главные номинанты премии "Оскар-2023" 13:54"Вырезать": стало известно о ликвидации выжившей из ума звезды "Иронии судьбы" Брыльски 13:20Сегодня ногти, завтра помада? Зачем мужчины ходят на маникюр 12:45"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 12:18Вместе вопреки всему: История любви Пахмутовой и Добронравова 12:17Пережившая предательство мужа Безрукова рассказала о гибели единственного сына: Андрюши больше нет 11:39"Никто провожать не придет": Николай Дроздов в инвалидной коляске заявил о похоронах 11:02Сделал гадость – сердцу радость: как звезды шоу-бизнеса мстили за измены 10:49"У меня уже было четыре": Успенская готова задействовать бычьи гениталии для беременности дочери 10:34"Проверка на прочность": Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями 10:21Как в 30 лет не чувствовать себя развалиной: советы врача 09:25Прямая дорога к краху доллара и евро: что значит четвертое место России в списке золотовалютных резервов 08:00Самые романтичные места России: 5 локаций для влюбленных 06:13Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда 05:05Жестокое нападение зайца на девушку попало на видео 04:14Толпы зевак разинули рты: могила Иммануила Канта превратилась в нечто 02:20Пробирает до слез: душераздирающая история спасения истощенной собаки 01:04Не в своей тарелке: 6 фильмов про обмен телами 00:02День почитания Трех Святых 12 февраля: что нельзя делать в православный праздник 22:0230 лет спустя: как изменились звезды 90-х 21:42Сообщившая об алкоголизме Сябитова взмолилась о сочувствии: Все повторяется 21:19Тайм-менеджмент для умных: как грамотно распределять свое время 20:35Рецепт диетической каши для похудения от Лаймы Вайкуле 20:12Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов 19:37Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях 19:07Как научиться защищать личные границы? 18:25Магия цифр: как архетип определяет будущее вашего ребенка? 18:20"Шли к своей цели": ушедший от жены налево Маликов рассказал о грядущем прибавлении 18:00Есть другие планы: Подольская решила избавиться от Преснякова в важный день 17:20"Показала общипанный зад": сбежавшую от Тарасова жену прилюдно высмеяли 16:20"История до слез": украшенное фингалом лицо заставило жену Джигана пуститься в бегство 16:00Карьеристка Тодоренко нашла замену для сына: Хорошая альтернатива 15:30"Очень сложный период": состояние готовящегося к новой ампутации Костомарова не стабильно 15:15Названы плюсы мужского обрезания 14:40"Захотелось любви": интимные ласки Седоковой слили в Сеть 14:00Перестало быть тайной: незамужняя Ходченкова вышла в свет с двумя детьми 13:47"Знает, как привлечь к себе": облитую помоями Долину облизали с ног до головы 13:45Приспособленец без искренности: Малахов унизил Борисова на глазах у толпы 13:03Чего ждать от "Девственности" Алехина 12:50"По кусочкам режут": отощавшему Костомарову грозит инсульт и отказ почек 12:23Здоровый сон для взрослых: как наладить режим и чувствовать себя лучше 11:50"Счастье – внутри меня": ожидающая малыша 37-летняя Бузова показала округлившийся живот
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Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство

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Актер из "Папиных дочек" пережил жесткое предательство.

Бывший экранный возлюбленный Лизы Арзамасовой, с которым они столько лет снимались в "Папиных дочках", мало кому известен как Михаил Казаков. Все помнят его исключительно как Полежайкина.

Так что будто бы именно Полежайкин убил в 2005 году парня, напавшего на его школьную подругу. Затем будто бы именно Полежайкин, а не Михаил Казаков женился и стал отцом двоих детей: сын Мирослав родился в браке, а дочь любимой от прошлых отношений он принял, как родную. С тех пор молодой человек перестал сниматься и полностью посвятил себя заботе о семье.

Жаль только, что сказка быстро закончилась: в 2020 году Михаил Казаков упал с пожарной лестницы недостроенного здания и, пролетев 12 метров, сломал ноги. "22 компрессионных перелома, 1500 осколков", – рассказывал тогда Михаил журналистам. Устав от заботы за мужем-инвалидом, девушка ушла от него, предложив созвониться тогда, когда он сможет ходить.

Это разбило сердце Михаила, но главное было еще впереди: теперь брюнетка решила потребовать у собранного по кусочкам Полежайкина из "Папиных дочек" алименты, что безумно разгневало Казакова. Сначала она просила 100 тысяч, затем согласилась на 50, а ведь даже такие деньги для него сейчас непосильная ноша. На одно только лечение приходится уходит 64 тысячи в месяц и то, большую часть из них составляют переводы от друзей и неравнодушных.

"Со мной обрезали всякую связь, привели в дом к детям неизвестного мужика, так хотят еще после развода, чтобы я оплачивал купленную квартиру и содержал всех. Это не просто свинство!", – набросился на сбежавшую жену Михаил Казаков, известный всем как Полежайкин из "Папиных дочек".

12 февраля 2023, 18:17
Фото: кадр из шоу "Звезды сошлись"
Woman✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

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