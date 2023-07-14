Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения

Иван Краско в реанимации Тесты Соседов пожалел Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Пятница 14 июля

21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка 04:18Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие" 02:15Столичные застройщики заработали 600 млрд 00:30Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве 21:13Врач обозначил дневную норму сахара 20:09"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 19:04"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации 17:40"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 16:44"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим 13:34В Подмосковье сгорел роскошный отель 12:04Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного? 11:18Московский студент умер, нырнув в фонтан 10:12Исполнитель хита "Здравствуй, чужая милая" Солодуха победил алкоголизм 09:06Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео 09:00Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале 08:48Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова 08:32В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима 08:05"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 06:10Столичные ЖК с лучшими продажами в июне 04:08Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка 02:28Жилья в аренду в Москве стало на 31% меньше 00:26Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен фастфуд 22:43"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 21:17В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи 20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения

Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения
97

У рэпера Гуфа специфический круг общения, который виноват в его проблемных отношениях. Так считает психотерапевт Юлия Карандина.

К личной жизни рэпера Гуфа всегда приковано пристальное внимание общественности. Крайне тонкая материя души Алексея Долматова то и дело заставляет исполнителя совершать импульсивные поступки, за которые его неоднократно осуждали как поклонники, так и обыватели.

Кто винит во всем пагубные пристрастия Алексея, кто-то видит в личных неудачах рэпера его неспособность найти себе подходящую спутницу жизни.

В последнее время новости об артисте все чаще появляются в контексте скандалов с нынешней и бывшей женами, а не успехов на творческом поприще. В частности, известия возникают на фоне употребления Гуфом алкоголя, запрещенных веществ, а также выплат алиментов.

Недавно супруга рэпера Юлия Королева подала на развод спустя полтора года в браке с музыкантом. Психотерапевт Юлия Карандина ответила на вопрос, есть ли у Гуфа шанс построить с кем-либо здоровые взаимоотношения.

Специалист убеждена, что на поведение Алексея напрямую влияет его сфера деятельности. Алкоголь, вещества, легкодоступные женщины, конфликты с коллегами по цеху — так уж сложилось, что все это является атрибутами хип-хоп индустрии. Подобные вещи оказывают крайне негативное влияние на личность музыканта, разрушая его ментальное здоровье, передает Пятый канал.

При этом психотерапевт считает, что при желании Гуф сможет построить нормальные отношения. Эксперт не исключает, что Королева и Айза сами провоцируют рэпера на ссоры. Женщинам, которые окружают Долматова, стоит исключить выходки из способов их коммуникации, подчеркнула Карадина.

14 июля 2023, 21:40
Алексей Долматов/Гуф. Фото: социальные сети
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой

Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша

Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил

Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил
Диджей Катя Гусева рассказала о знакомстве с Александром Градским. Народный артист России Александр Градский всегда пользовался невероятной популярностью у женщин.

Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова

Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова
Максим Траньков подчеркнул, что никто не пострадал во время пожара на его даче. Известного отечественного фигуриста, чемпиона России, Европы, мира и Олимпиада Максима Транькова в минувший четверг, 14 апреля, настигла беда.

Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно

Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно
Мариам Мерабова негативно относиться к политической позиции Аллы Пугачевой. После начала геополитический событий на Украине некоторые отечественные звезды покинули Россию.

"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова

"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
Про состояние основателя группы "На-На" Бари Алибасова слухи ходят самые разные. Корреспондент "Дни.ру" спросил про продюсера у звезды созданного им коллектива у Владимира Политова. Группа "На-На" приехала в Беларусь для участия в фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство

"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство
Звезда показала аппетитные формы на видео. Виктория Боня взволновала поклонников. Бывшая участница шоу "Дом-2" хорошеет с каждым годом.

Выбор читателей

13/07Чтв"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 13/07Чтв"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 13/07Чтв"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 12/07Срд"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 13/07Чтв"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации 13/07Чтв"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим