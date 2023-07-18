Рак в жизни Буйнова Тесты Киркоров представил фаворитку Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Вторник 18 июля

22:51"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей 20:32Московские "ливневки" справляются с последствиями дождей – эксперт 20:00Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах 19:31Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино 18:58"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян 17:22"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой 16:32Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов 14:00О могилe Этуша и его жены будет заботиться чужой человек 13:40Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед 12:20Влюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах 11:41В Москве змея заползла в жилую квартиру 09:23Актера Захарьева из сериала "Глухарь" увезли в больницу после спектакля 08:00Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе 06:47Назван простой способ защититься от телефонных мошенников 04:38Какие вещи визуально делают женщин старше 02:26Россиянин купил в магазине маринованные грибы с саморезами 00:07Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза 22:54Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры 21:57"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 21:07Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 20:05Высший пилотаж: Кейт Миддлтон стала изюминкой мощного поединка 19:07"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией 19:00От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург 18:01Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17:03"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках 16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 05:14Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2023 года 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей

"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей
100

Балерина всея Руси жестко отомстила за публичную травлю. Анастасия Волочкова отплатила обидчице сполна.

Репутация светской львицы вышла за грани культуры с незапамятных времен. Будучи причастной к высокому искусству балета, Анастасия Волочкова не побоялась влезть в самую гущу скандального шоу-бизнеса и стать там персоной №1.

От романтичных и трогательных пируэтов блондинка перешла к склокам, опрометчивым романам и банным процедурам в чем мать родила. Однако из-за этого она не перестала быть потрясающей женщиной с высоким уровнем интеллекта и выдающейся гибкостью.

Впрочем, на бесконечных шпагатах, женихах и курьезах Анастасия Волочкова заработала статус жертвы, которую все время норовят обидеть. Причем не только коллеги, но и посторонние люди.

Зимой 2023 года балерина побывала на шоу Алены Жигаловой, где увлеклась шампанским и взболтнула лишнего. Журналистка опубликовала жестокие и даже гнусные кадры с собеседницей, действуя наперекор этическим и моральным нормам. Опозоренная на всю страну Анастасия Волочкова заявила, что ее подставили.

Только насмешек, упреков и порицаний в ее адрес меньше не стало. Люди разделились на два лагеря: одни поддерживали балерину и осуждали журналистку, другие же наоборот нахваливали Жигалову и унижали Волочкову.

Наконец, балерина всея Руси свела счеты с соперницей, ярко высмеяв ее физические несовершенства в СМИ. Пятый канал выложил часть разговора с блондинкой, где та призывает обидчицу поднять "свою попу" и отправить в спортзал, а еще сесть на жесткую диету. Анастасия Волочкова всласть поиздевалась над особой, чьи параметры тела далеки от модельных.

Кроме того, звезда шпагатов намекнула на отсутствие воспитания и духовного развития у Алены Жигаловой. "Я увидела ее вчера и помахала ей рукой. Она как фурия мимо меня пролетела — вот вам показатель", — подытожила Анастасия Волочкова.

18 июля 2023, 22:51
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей

"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах

Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах
Лайма Вайкуле пропиарилась за счет Аллы Пугачевой. Народная артистка СССР Алла Пугачева после бегства в Израиль постаралась порвать с родиной не только в политическом, но и в экономическом плане.

Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино

Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино
Николай Басков – один из самых завидных женихов России. На музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" он рассказал, как романтично проводит время и ходит на свидания. Работающий в циничном шоу-бизнесе 46-летний Басков считает себя романтиком в поступках и словах.

"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян

"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян
Тина Канделаки сделала скандальное заявление о деньгах. Известная российская журналистка, телеведущая, продюсер и медиаменеджер Тина Канделаки с завидным постоянством становится героем, а точнее антигероем скандальных историй.

"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой

"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой
Ирина Пегова поделилась снимками в соцсетях. Популярная российская актриса театра и кино, телеведущая Ирина Пегова еще недавно имела определенные проблемы со здоровьем, возникшие, в том числе, на фоне лишнего веса.

Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов

Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов
Певица Валерия выглядит молодо и эффектно. У нее можно многому поучиться! Популярная российская певица Валерия успешно блистает на сцене, собирает огромные залы и покоряет армию фанатов не только вокальными данными, но и невероятными образами.

Выбор читателей

17/07Пнд"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 17/07ПндАзартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 17/07ПндЗвезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17/07Пнд"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 17/07ПндБуйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 17/07Пнд"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки