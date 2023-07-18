"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей

Балерина всея Руси жестко отомстила за публичную травлю. Анастасия Волочкова отплатила обидчице сполна.

Репутация светской львицы вышла за грани культуры с незапамятных времен. Будучи причастной к высокому искусству балета, Анастасия Волочкова не побоялась влезть в самую гущу скандального шоу-бизнеса и стать там персоной №1.

От романтичных и трогательных пируэтов блондинка перешла к склокам, опрометчивым романам и банным процедурам в чем мать родила. Однако из-за этого она не перестала быть потрясающей женщиной с высоким уровнем интеллекта и выдающейся гибкостью.

Впрочем, на бесконечных шпагатах, женихах и курьезах Анастасия Волочкова заработала статус жертвы, которую все время норовят обидеть. Причем не только коллеги, но и посторонние люди.

Зимой 2023 года балерина побывала на шоу Алены Жигаловой, где увлеклась шампанским и взболтнула лишнего. Журналистка опубликовала жестокие и даже гнусные кадры с собеседницей, действуя наперекор этическим и моральным нормам. Опозоренная на всю страну Анастасия Волочкова заявила, что ее подставили.

Только насмешек, упреков и порицаний в ее адрес меньше не стало. Люди разделились на два лагеря: одни поддерживали балерину и осуждали журналистку, другие же наоборот нахваливали Жигалову и унижали Волочкову.

Наконец, балерина всея Руси свела счеты с соперницей, ярко высмеяв ее физические несовершенства в СМИ. Пятый канал выложил часть разговора с блондинкой, где та призывает обидчицу поднять "свою попу" и отправить в спортзал, а еще сесть на жесткую диету. Анастасия Волочкова всласть поиздевалась над особой, чьи параметры тела далеки от модельных.

Кроме того, звезда шпагатов намекнула на отсутствие воспитания и духовного развития у Алены Жигаловой. "Я увидела ее вчера и помахала ей рукой. Она как фурия мимо меня пролетела — вот вам показатель", — подытожила Анастасия Волочкова.