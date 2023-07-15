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Суббота 15 июля

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"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей

"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей
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Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как переволновалась на сцене.

В недавнем интервью Анастасия Волочкова предалась ностальгии и рассказала о времени, когда была подростком. Балерина не упустила возможности похвалиться успехами, которых она достигла к своему совершеннолетию. Например, артистка вспомнила, как выступала в Японии. Тогда ей было всего 14 лет.

По словам Волочковой, то выступление далось ей нелегко. Балерина переволновалась настолько, что не смогла держать равновесие. Анастасия упала, но уже через несколько секунд продолжила выступление. "От расстройства и избытка чувств мне казалосб, что летела я вечность, причем в пропасть" – рассказала артистка.

Кстати, те гастроли принесли Волочковой немалый доход. На деньги, полученные за выступления, Анастасия приобрела квартиру, которую подарила своей матери.

К слову, сегодня между Волочковой и ее матерью продолжается конфликт. Родительнице не нравится поведение балерины, которая слишком часто меняет мужчин. Впрочем, балерина уже давно дала понять, что ее не волнуют мнения касательно ее личной жизни, даже если ее критикуют близкие.

Ранее Анастасия Волочкова пострадала во время съемки с кроликами. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

15 июля 2023, 12:34
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Собеседник (заблокирован в России по решению Роскомнадзора)✓ Надежный источник

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Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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