Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша

Гуф дал маху.



Казалось бы, личная жизнь Гуфа наконец-то наладилась. Он нашел ту единственную, с которой захотел провести свою жизнь, пара сходила в ЗАГС и вскоре объявила о грядущем пополнении. Но, судя по всему, лодка любви Алексея Долматова (Настоящее имя Гуфа – Прим. ред.) и Юлии Королевой разбилась.

Все началось 8 марта, когда Гуф выложил публикацию со своей бывшей женой, а затем матерью, подписав под каждой из фотографий, что это самые важные женщины в его жизни. При этом свою нынешнюю супругу музыкант никак не упомянул.

Чуть позже Гуф выложил видео, на котором признался, что сильно перебрал, а затем снял рыдающую молодую мать, которая находилась в истерике. Как оказалось, Алексей Долматов отобрал у женщины документы и запер виллу, чтобы супруга с новорожденным ребенком не сбежали.

Все же выбраться из Тайланда у Юлии получилось. Жена Гуфа поделилась в своем блоге, что она уже в Москве и что она оказалась под капельницей после его дебоша.

"Я в Москве. С Тиной все в порядке. Спасибо за переживания и помощь", – выдохнула молодая мать, которая еле унесла ноги со злополучной виллы.

Что же до Гуфа: поддержать его уже вылетела его сестра. А Айза Долматова, бывшая супруга Алексея Долматова сразу же заявила, что помчалась бы к нему, если бы смогла.

