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Суббота 1 июля

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Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде

Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде
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Певица была замечена на прогулке с женатым мужчиной.

Весной этого года стало известно, что певица Полина Гагарина проводит время в компании загадочного мужчины. Пара рассекала по улицам Москвы, держась за руку, и затем отправилась в ресторан, где не стеснялась проявлять свои чувства, обнимаясь и целуясь. СМИ, как всегда нашедшие доступ к эксклюзивной информации, быстро установили личность нового возлюбленного популярного исполнительницы. Это оказался танцор ее балета Станислав Миков. Но радость поклонников была недолгой, так как вскоре стало известно, что Миков уже женат.

Певица долгое время не комментировала слухи, а сам Миков также не высказывался по этому поводу. Единственное подтверждение романа дала супруга танцора, которая обратилась к поклонникам с просьбой не вмешиваться в их семейные проблемы. Однако на пресс-конференции Гагарина решила поднять эту тему. Она не стала подтверждать или опровергать отношения, но заявила, что она не скрывает ничего и журналисты могут следить за ней.

Многие, однако, сомневаются в серьезности отношений Гагариной и Миковым. Эксперт шоу "Пусть говорят", Денис Сорокин, высказался о том, что певица меняет мужчин, как перчатки, и ей стоило бы остаться со своим первым мужем, который действительно любил ее.

1 июля 2023, 12:40
Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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