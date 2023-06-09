Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань

Звезда российских сериалов Анна Котова рассказала о сложных съемках.

Анна Котова, известная по роли Вики Никольской в сериале "Полицейский с Рублевки", была замужем один раз. Она развелась с музыкантом Иваном Дерябиным и с тех пор пока не ввязывается в брак. Судя по фильмографии, актриса крайне мало отдыхает, постоянно работает. За последние несколько лет она снялась в более чем 10 проектах.

В недавнем интервью Котова призналась, что на работе возникает симпатия к коллегам. Имеет ли это влияние на личную жизнь, артистка говорить не стала, но она дала понять: такая химия помогает в роли, например, когда необходимо сыграть влюбленных. Но был случай, когда Анна не могла скрыть неловкость...

Котова вспомнила, как ей пришлось изображать любовь с другом, с которым в реальной жизни знакома 20 лет. Тот мужчина был и хорошим другом ее бывшего мужа, поэтому играть близость было крайне трудно. Но роль есть роль.

"Это сложно. Потому что ты знаешь человека, ты с ним дружишь, а нужно любить. Это уже такая грань, когда ты начинаешь и смущаешься сразу", – сказала 36-летняя актриса.

Ранее Анна Котова рассказывала, через что ей пришлось пройти за годы брака с Иваном Дерябиным. Слова звезды "Полицейского с Рублевки" приводили "Дни.ру".