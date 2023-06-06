Юрий Антонов вышел на связь после новости о госпитализации

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Вторник 6 июня

14:20В Ленобласти произошло смертельное лобовое столкновение двух машин 14:00Юрий Антонов вышел на связь после новости о госпитализации 13:40Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от услуг няни 13:20Почему певица Электра отказалась от псевдонима? 13:00"Ты такая злая": Гордон раскритиковала усомнившуюся в ее профессионализме Меньшову 12:40Онкобольной муж беременной Лены Катиной написал завещание 12:20В Подмосковье рабочий утонул в цистерне с пивом 12:00Развод родителей, уход матери в монастырь, кризис в семье: трудные испытания Стриженова 11:40Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате 11:20"Отношения у них сложные": Блогер высказался о проблемах в браке Седоковой 11:00Изменившаяся до неузнаваемости звезда "Сибирского цирюльника" шокировала видом 10:40Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой 10:20Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах 10:00Сколько Джиган и Самойлова платят за роскошную недвижимость 09:40Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня 09:20Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 09:0017-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо 08:40Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 08:20Как восстановить больные суставы? Эффективное средство 08:00Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко 04:12Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога 02:21Маленькие квартиры подорожали на 5% 00:01Тайна Кейт Миддлтон: что она прятала под своим платьем на свадьбе 22:215 способов меньше потеть в жару 22:04Барецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 21:40"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь 21:30Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 21:11Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад 20:30Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II 19:40Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным 19:20Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье 19:00"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников 18:40Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы 18:20"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу 18:00Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына 17:40Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы 17:20Ксения Собчак ответила певице Славе после резких высказываний в свой адрес 17:00Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию 16:40В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи 16:00Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус 15:40"Это подделка": Блогер рассказал про обман Бони на Каннском кинофестивале 15:3010-летняя девочка утонула в Новосибирской области 15:20Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского 15:00"Надо идти дальше": Фомин о новом спутнике жизни овдовевшей Гурцкая 14:40"Я люблю тебя": Подольская трогательно поздравила сына 14:30Известный блогер раскритиковал Собчак за выступление у Блиновской 14:20Девять человек скончались от отравления алкоголем в двух регионах России 14:00Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа 13:40"Не смогла остановиться": вскрылись интересные занятия вдовы Этуша по ночам 13:20Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России
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Юрий Антонов вышел на связь после новости о госпитализации

Юрий Антонов вышел на связь после новости о госпитализации
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Юрий Антонов прокомментировал новость о госпитализации с сердечным приступом.

Недавно в Сети появились противоречивые новости о состоянии народного артиста России, композитора Юрия Антонова. В телеграм-каналах сообщалось, что он якобы госпитализирован с сердечным приступом. Позже выяснилось, что он самостоятельно покинул больницу. В беседе с телеканалом "360" артист рассказал о своем состоянии.

По словам Антонова, сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо. При этом он заявил, что приступа у него не было. Он ведет обычный образ жизни, выходит на улицу, гуляет и занимается домашними делами.

"В кругу своих животных дома нахожусь", – отметил Юрий Антонов.

В разговоре с Пятым каналом 78-летний музыкант отметил, что ездил в больницу по другому поводу – лечить зубы. Никакого приступа у него якобы не было. Музыкант отметил, что в интернете преувеличили проблему.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Юрий Антонов якобы выписался из больницы по собственному желанию, так как у него дома идет ремонт.

Стоит отметить, что несмотря на столь почетный возраст, 78-летний Юрий Антонов полон энергии. Сил ему хватает на многое: написание нового альбома и заботу о любимых животных, которых у него очень много, так как Антонов настоящий фанат кошек и собак.

6 июня 2023, 14:00
Юрий Антонов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
Родион Газманов. Фото: Пресс-служба
Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: Пресс-служба
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

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