Виторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо

Счастье в мелочах, и ощутить его помогает вкусная жареная картошка. Особенно, если рецепт предоставил сам Эммануил Виторган.



"Дни.ру" решили вспомнить выпуск программы "Смак", в котором знаменитый артист поделился секретным способом приготовления любимой еды. Актер обожает жареный картофель с детства. А ведь в те времена достать заветные корнеплоды было совсем не просто. С годами Эммануил Виторган нашел оптимальный рецепт, по которому готовить одно удовольствие.

"Я дитя войны, потому для меня лучшее блюдо из самых лучших — это картофель. В любом виде, особенно в жареном. Мы жили в то время в Ставрополе на Кавказе, я помню эту коммунальную квартиру. Я бегал по комнате и кричал: Мама, хочу картошку, хочу картошку!" — рассказывал на телевидении Эммануил Виторган.

Ингредиенты

1. Картофель,

2. Белый репчатый лук,

3. Растительное масло,

4. Куриные яйца,

5. Укроп,

6. Соль.

Рецепт жареной картошки от Эммануила Виторгана

Чистим картофель и нарезаем его соломкой. Ставим на огонь сковороду, добавляем в масло и ждем, когда оно хорошенько разогреется. Затем выкладываем картошку и убавляем огонек.

Пока готовится картошка, не забываем ее переворачивать. Параллельно измельчаем репчатый лук.

Далее, как советует Эммануил Виторган, когда на картошке начнет появляться корочка, на отдельной сковороде жарим на масле лук. Ждем, когда он зазолотится и соединяем содержимое обеих сковородок: на пике аромата лук выкладываем в картофель и перемешиваем.

Сырые яйца разбиваем и выливаем сверху на сковородку с луком и картошкой — по аналогии с яичницей. Солим все и закрываем крышкой. Когда яйца запекутся, посыпаем блюдо нарезанным укропом и выкладываем на тарелки.

Вот и весь рецепт! Вкусное и питательное блюдо от Эммануила Виторгана готово к употреблению.

