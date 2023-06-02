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Дорогая машина и экзотический тур: Алена Кравец похвасталась подарками в день рождения

Дорогая машина и экзотический тур: Алена Кравец похвасталась подарками в день рождения
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Певица и актриса Алена Кравец с размахом отметила день рождения. Возраст знаменитость говорить не хочет – мол, пусть думают, что ей всегда 16. Но подарки она получила совсем не детские.

Алена поражает своих подписчиков в социальных сетях мудростью, тонкостью и афористичностью суждений. У нее есть весомое мнение по всем вопросам! Поэтому и подарок ей сделали о смыслом – живую сову.

Практически во всех культурах мира сова считается символом мудрости и знаний. Она помогает человеку глубже понять мир, накопить новые знания, раскрыть интуицию. Считается, что все это делает человека мудрее и помогает ему принимать правильные выборы в жизни, что ускоряет путь к счастью. В Древней Греции сова считалась наук, философии и мудрости. Говорят, что сова в доме – признак большого ума хозяев, осторожности и мудрости, она защищает жилье от злых духов и несчастных случаев, помогает принимать правильные решения, не совершать ошибки, рационально тратить деньги.

За еще большей мудростью и гармонией Алена Кравец скоро отправится на Тибет – это еще один подарок, который она получила. Ведь когда мы слышим о Тибете и тибетских монахах, в голову сразу приходят мысли о мудрости, стойкости, спокойствии, силе духа и легкости. Все это и хочет обрести там Кравец. Тем более, мудрость тибетских монахов особенно актуальна в мире шоу-бизнеса, где люди находятся в постоянном стрессе, спешат и нервничают.

Фото: пресс-служба

Но все эти подарки относятся к душевной сфере. А были еще и более земные. Алена стала обладательницей шикарного китайского автомобиля, который считается самым передовым, дорогим и статусным в Поднебесной. Сегодня, когда западный автопром перестает обеспечивать Россию машинами, на рынок выходят азиаты. А Кравец теперь – одна из первых в Москве обладательница их самого "продвинутого" роскошного авто.

2 июня 2023, 18:00
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Квартиры и машины: Кравец по богатству подарков в день рождения переплюнула Киркорова

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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