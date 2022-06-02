Квартиры и машины: Кравец по богатству подарков в день рождения переплюнула Киркорова

Алена Кравец с размахом отметила день рождения. И пусть дата не юбилейная, знаменитая певица и актриса решила отпраздновать ее на широкую ногу. В ресторане Balzi Rossi, что в знаменитой высотке в центре Москвы, она собрала все сливки общества.

Алена Кравец – одна из самых богатых отечественных звезд. О ее рублевском поместье все в шоу-бизнесе говорят как о дворце сказочной принцессы, а ее автопарку позавидует иной гараж. Но, тем не менее, у нее прибавление.

"Я несколько лет ездила на белом "Мерседесе" представительского класса, – говорит Алена. – Но захотелось чего-то более крутого. А желание королевы – закон. И на день рождения мне подарили "Майбах" индивидуальной сборки. Правда, сейчас из-за закрытых границ и санкций доставить в Россию его трудно, поэтому придется подождать".

А любящий муж подарил Алена квартиру в олимпийской столице России – в Сочи. "Мы решили, что сейчас правильно инвестировать в наш юг, – улыбается Кравец. – Непонятно, окажемся ли мы теперь когда-то за границей, а недвижимость в Сочи в цене будет всегда и никто ее не отнимет".

"Я планирую в этой квартире останавливаться и сама, и друзьям давать ключи, и использовать ее как инструмент заработка, – пояснила счастливая Кравец. – Например, мы планирует эти апартаменты сдавать. Я давно думала, что надо иметь "запасной аэродром".

А уж сколько Алене было подарено ювелирных украшений и произведений исеусства! Она переплюнула полученными подарками самого Филипп Киркорова! "Я думаю, можно менять каждый день, – смеется Кравец. – Но мне важны даже не камни, а внимание друзей. Например, я была очень рада появлению на моем празднике пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Открою тайну – скоро мы дадим совместный концерт в одном из главных залов страны. Страна будет потрясена!"