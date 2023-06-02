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Пятница 2 июня

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Диетолог предупредил дочь Агутина об опасных последствиях

Диетолог предупредил дочь Агутина об опасных последствиях
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Елизавета Варум довела себя до истощенного вида. Девушка чересчур сильно похудела.

Елизавета-Мария Варум-Агутина родилась 9 февраля 1999 года в Москве. Отец певец и композитор Леонид Агутин и мать, певица Анжелика Варум, трехкратная обладательница национальной российской премии "Овация", с детства привили дочери любовь к музыке.

Дочь заслуженных артистов России Агутина и Варум можно назвать американским ребенком. С малолетства она почти всегда жила в США и привыкла жить в творческой атмосфере с дедушкой и бабушкой.

В последнее время дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета сильно похудела и изменилась. По мнению диетолога Евгения Арзамасцева, из-за этого у девушки могут возникнуть серьезные проблемы.

Со временем из-за неправильного питания метаболизм у дочери Агутина и Варум замедлится. Мышечная ткань начнет уходить, а жировая наоборот нарастать.

"Если человек ест урывками и без режима, то в будущем это приведет к сонливости, апатии, переменам настроения. Активная жизненная позиция уйдет на второй план", – отметил диетолог.

Именно поэтому врач советует дочери Агутина и Варум как можно быстрее пересмотреть свой образ жизни, чтобы избежать опасных последствий неправильного питания.

2 июня 2023, 16:40
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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