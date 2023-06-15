Новость о смерти звезды сообщил Андрей Малахов.



Сегодня стало известно о том, что на 91-м году жизни умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева. Телезрители, кто знаком с советским кинематографом, скорее всего запомнили ее по роли одной из буфетчиц: вместе со своими сестрами артистка исполнила знаменитую песню "Таня-Танечка".

Актриса была популярна в 50-60 годы прошлого века, сообщает портал URA.RU. Кроме "Карнавальной ночи", куда ее с сестрами Эльдар Рязанов позвал в качестве крупной звезды, снималась Шмелева в фильме "Полюшко-поле".

Первым о кончине Евгении Шмелевой сообщил Андрей Малахов, который приглашал актрису "Карнавальной ночи" на одну из своих предновогодних передач. В ходе выпуска телеведущий показал, в какой бедности проживает пожилая женщина со своими сестрами. Увиденное опечалило Малахова, поэтому он, в качестве новогоднего подарка, презентовал дамам ремонт их жилища.



О причинах смерти актрисы фильма "Карнавальная ночь" Евгении Шмелевой, как сообщает портал RT, пока ничего не известно.

