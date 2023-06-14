История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Среда 14 июня

12:00Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве 11:40Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов 11:00"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину 10:40Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой 10:30Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие 10:20На российский рынок выходит крупный производитель мебели 10:00Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне 09:40Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках 09:20В России упал спрос на квартиры-студии 09:00Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась 08:40Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания 08:20"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью 08:00"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем 06:14Столичные новостройки у реки на 10% дороже 04:39Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты 02:31Квартиры какой площади лучше продаются 00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами 00:01Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку 22:00Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда 21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину

"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину
242

Художник переживает, что после развода потенциальная супруга может положить глаз на его имущество.

Личная жизнь Никаса Сафронова всегда была очень бурной. За свою жизнь он крутил множество романов и успел несколько раз побывать в браке. А сегодня 67-летний художник старается держаться от загса как можно дальше. Сафронов не скрывает, что его сердце занято, но категорически отказывается жениться.

Живописец утверждает, что пока не планирует делать избраннице предложение руки и сердца. С возрастом его представления о браке сильно изменились. Сейчас художник считает, что смысла ставить штамп в паспорте нет, потому что через несколько лет за регистрацией союза обязательно последует развод и дележка имущества.

"Жениться, чтобы через пять лет громко разводиться – и все обсуждают, как у меня пытаются отсудить квартиру и деньги?! Лучше просто с кем-то встречаться – проблем меньше", – объяснил свой отказ жениться Никас Сафронов.

К счастью, избранницу художника его позиция не огорчает. По словам живописца, она пока не претендует на статус его супруги. Никасу Сафронову это, конечно, только на руку. Он называет себя "женатым на искусстве" и может похвастаться большой семьей. Кажется, нужды в новом браке у знаменитости действительно нет и, возможно, не будет никогда.

Помимо банального нежелания, на решение Никаса Сафронова повлияло еще одно немаловажное "но". Художник уверяет, что собирается завещать свою квартиру городу, чтобы в ней открыли музей. Однако, как считает живописец, потенциальная супруга может не согласиться с его планами и оставить имущество себе.

14 июня 2023, 11:00
Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
PROZVEZD✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате

Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве

Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве
Анна Самохина уже давно покинула этот мир, однако публику до сих пор волнует вопрос: встречалась ли она с Дмитрием Нагиевы? Знаменитый актер всегда пользовался популярностью у представительниц прекрасного пола.

Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой

Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой
Анфиса Чехова показала снимок, на котором видно пострадавшую стопу. Турфирмы, куда с наступлением лета все чаще отправляются россияне, обязательно оформляют всем вылетающим за рубеж страховку: мало ли что может случиться за границей.

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Все сливки Москвы собрала Анна Калашникова на праздновании 39-го дня рождения. Сверкал белыми имплантами Прохор Шаляпин, томно водила накрашенными черными бровями белокурая Анастасия Волочкова, громче обычного рычал на всех "богинь" округи Никита Джигурда. Корреспондент "Дни.ру" провел вечер в этом элитном обществе. Вообще-то сбор гостей был объявлен с 19 часов.

Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне

Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне
Поклонники Натали Портман в шоке от измены ее мужа, ведь на протяжении долгих лет их брак считали идеальным. На днях в таблоидах появилась информация о том, что в семье звезды фильма "Леон" громкий скандал.

Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках

Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках
Стас Пьеха вышел на связь со своими поклонниками из больницы. Новость о том, что Стас Пьеха попал в больницу, всполошила всех его поклонников, да и не только их.

Выбор читателей

13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 12/06ПндЗапрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 13/06Втр“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк