Отправленный в реанимацию Петросян вопит в больнице: Что это такое?!

Что случилось с Евгением Петросяном на самом деле?

Недавно СМИ сообщили о том, что 77-летний Евгений Петросян угодил в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем. Юмористу якобы стало настолько плохо, что его доставили реанимацию. А все дело, по данным прессы, в неудачной стоматологической операции, которую провели народному артисту.

Но спустя сутки до Петросяна журналисты все-таки дозвонились. Тот, узнав о том, что в Сети его уже отправили в реанимацию, он начал вопить от возмущения: "Что это такое? Мало того, что это ложь, так еще и вмешательство в частную жизнь". По словам Евгения Вагановича, у него все хорошо. А в больнице он из-за плановой проверки.

Так что скоро Петросян окажется дома и снова будет рядом со своей молодой женой Татьяной Брухуновой и маленьким сыном Ваганом. Поклонники могут выдохнуть и не переживать за пожилого артиста. Как пишет Тeleprogramma.pro, голос у юмориста бодрый.

Напомним, в конце 2019 года Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020-го молодая жена подарила супругу сына. Мальчика назвали в честь отца 77-летнего артиста. Супруги довольно часто показывают маленького наследника поклонникам в соцсетях.