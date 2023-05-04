Дыра в черепе: истекающего кровью Петросяна перевели в реанимацию после тяжелой операции

Евгений Петросян перенес кровавое хирургическое вмешательство.

77-летний российский юморист Евгений Петросян на днях пожаловалась на плохое самочувствие. По данным "КП", у артиста были проблемы с сердцем и головокружение. Его жена Татьяна Брухунова решила немедленно вызывать скорую. Врачи немедленно госпитализировали Петросяна из его квартиры в московских Хамовниках.

Как выяснилось, 27 апреля Евгений Петросян ходил к стоматологу и вставлял себе зубной имплант. Однако не секрет, что в таком возрасте зубные импланты уже плохо приживаются, ведь регенерация тканей сильно замедлена.

Исплант вживляли в кость челюсти, то есть там по сути была сделана дыра. А так как челюсть – важная часть черепа, то можно говорить о травме головы. После установки импланта у Петросяна без остановки шла кровь из места, куда вставляли зуб. Однако он не сразу пожаловался на это. За несколько дней ситуация усугубилась.

Евгений Петросян пожаловался на озноб, дискомфорт в груди и тошноту. Только после всего этого его увезли в больницу. Не понятно, почему истекающего кровью юмориста сразу не отправили к врачу.

В больнице Петросяна сразу перевели в реанимацию и диагностировали воспаление, пишет телеграм-канал Mash. Сейчас звезда "Аншлага" лежит в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Однако о выписке речи пока не идет.