"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова

Светлану Моргунову подкосила смерть сына.

Светлана Моргунова – легендарный диктор Центрального телевидения СССР. Она работала с такими мэтрами, как Игорь Кириллов и Анна Шатилова, ей доверяли зачитывать сводки новостей огромной страны и вести самые любимые телепередачи: "Голубой огонек", "Утренняя почта" и другие, ее появление в качестве конферансье становилось украшением любого концерта.

Однако, к огромному сожалению поклонников Народной артистки России, нынче она не востребована. Злые языки поговаривают, что знаменитый советский диктор начала спиваться из-за безработицы. По слухам, в свое время даже Иосиф Кобзон пытался помочь коллеге избавиться от пагубной зависимости, однако старания певца оказались тщетными.

Близкие рассказывают, что долгое время Светлана Моргунова месяцами проводила время у телефона в слезах – она ждала звонка и приглашения вновь выйти на сцену. Увы, сегодня на светских мероприятиях больше востребованы не профессионалы, а молодые, смазливые лица.

Окончательно телеведущую подкосила смерть единственного сына Максима Моргунова. 52-летний мужчина скончался в 2020 году от осложнений, вызванных коронавирусом. Похоронив наследника, артистка стала затворницей. Светлана Моргунова перестала общаться с людьми и выходить из дома. Ее разбил инсульт, осложнились другие болезни.

Сегодня артистка практически не узнает близких. "Она ушла в подполье, не хочет общаться", – отметила бывшая коллега звездного диктора Татьяна Судец. Она также осудила журналистов, которые нагрянули домой к телеведущей и сняли ее в непрезентабельном виде. "Легенда должна остаться легендой" – заключила знакомая Светланы Моргуновой.