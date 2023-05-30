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Вторник 30 мая

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"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире

"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире
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Телеведущий и журналист Андрей Норкин рассказал, что ему пришлось перенести.

Андрей Норкин уже давно ведет программу "Место встречи", которую показывает телеканал НТВ. В эфире журналист вместе с приглашенными экспертами обсуждает последние новости общественно-политической жизни России. То есть ему приходится вести дискуссию с людьми с диаметрально противоположными точками зрения. А это повышает вероятность возникновения конфликтов.

Однако в последнее время Норкин старается избегать скандалов в студии, поскольку после одного из них попал в больницу. Недавно телеведущий рассказал: "Доругался до гипертонического криза". То было в 2019 году, когда журналист во время съемки очередного выпуска вступил в перепалку с писателем Сергеем Лойко*, который поддерживает нынешний киевский режим. Норкина срочно госпитализировали, а в кадре продолжил работать другой ведущий ток-шоу "Место встречи" – Александр Гурнов.

Избегать серьезных конфликтов в том числе в эфире Андрею Норкину помогает чувство юмора. "Перестроился и решил все это дело высмеивать", – цитирует телеведущего "Царьград".

Напомним, в 2020 году ушла из жизни жена Андрея Норкина – журналистка Юлия Норкина. В 2021-м телеведущий женился на Ирине Бородиной – руководителе торговой компании.

* Сергей Лойко внесен Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

30 мая 2023, 16:37
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ярослав Сумишевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Антон Богданов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

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