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Суббота 27 мая

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Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег!

Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег!
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33-летняя супруга крутится как белка в колесе, пока 63-летний Дмитрий Дибров мирится с потерей высокооплачиваемой работы.

Проект "Кто хочет стать миллионером?" кормил всю семью шоумена. Поэтому, когда Дмитрий Дибров оставил кресло ведущего вследствие увольнения, все круто изменилось. Молодая жена Полина даже растерялась, когда до нее дошло осознание ситуации.

Многомиллионный источник дохода пропал. "Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук", — признавалась супруга звезды. А затем будто бы началась черная полоса: заболел ребенок, в доме обвалился балкон. Полина пригласила домой священника, а спустя время принялась сама работать на износ организатором мероприятий.

И хотя семейство далеко не нищенствует, положение Дмитрия Диброва, видимо, заставило его родных затянуть пояса потуже. В частности, возлюбленная ведущего пожаловалась на сына. Подумать только: ребенок просит денег! Да еще и без должного уважения.

Полина поделилась в соцсети скриншотами диалога со старшим наследником. Мальчик попросил мать перевести ему около тысячи рублей на покупку футболки, но даже не поздоровался с родительницей.

"Ну как так?" — возмутилась Полина Диброва. Впрочем, как говорится, любишь кататься — люби и саночки возить. Выходила замуж за ведущего "Кто хочет стать миллионером?", а теперь пришел черед расплачиваться за "упавшую с неба" роскошь. Все-таки Дмитрий Дибров уже не молод, а его всероссийскую славу на хлеб с маслом не намажешь.

27 мая 2023, 11:37
Дмитрий Дибров и его жена Полина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Жена Диброва покрасовалась на фоне уродцев

Полина Диброва пришла на премьеру в стильном черном платье
Дибров не упустил возможности пообщаться с ресторатором Александром Соркиным и бизнесменом Марком Гербером
Актер Павел Табаков
Телеведущий Артем Королев
Продюсер Илья Бачурин
Ольга Бузова вместе с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым
Актриса Алиса Хазанова
Телеведущая Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым
Рэпер Джиган

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