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"Я заплакала": Манижа объявила о своей беременности в новом клипе

"Я заплакала": Манижа объявила о своей беременности в новом клипе
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Певица Манижа, которая в 2021 году представляла Россию на Евровидении, объявила о том, что ждет ребенка.

Российская певица Манижа, прославившаяся после участия в Евровидении, опубликовала новое видео на Youtube. Тем самым она сделала и вклад в свою творческую карьеру, и порадовала своих поклонников.

Даже дважды порадовала, ведь в в новом клипе Манижа объявила о своей беременности! Сделала она это весьма масштабно: но только посвятила весь ролик своему животу, но и предстала в нескольких ярких образах.

"Скажи мне, кто тут мамочка?", – спела Манижа, двигаясь с подтанцовкой под практически болливудские ритмы.

Для 31-летней исполнительницы это будет первый ребенок. Ждет малыша она от своего мужа режиссера Ладо Кватании, с которым сочлась браком в сентябре 2022 года. Судя по размеру живота, девушка сейчас находится на 5 или 6 месяце, поэтому к концу лета ее уже можно будет поздравить с пополнением.

"Боже, это восхитительно", "Вот это сюрприз! Вот это порадовала с утра, Манижа!", "До слез… Так счастлива за вас!", "Я заплакала в конце", – написали Маниже растроганные ее объявлением зрители.

Напомним, что из-за участия в Евровидении на певицу обрушилась волна критики и даже ненависти. Над ней насмехались из-за ее костюма, из-за текста песни, которую она исполняла на русском языке. Также досталось ей и из-за своего происхождения (Манижа – уроженка Таджикистана. – Прим. ред.). Некоторые по этой причине заявляли, что иностранка Манижа не имеет права петь о душе русских женщин.


19 мая 2023, 12:09
Манижа. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube, канал "MANIZHA"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha/
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

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