"Я заплакала": Манижа объявила о своей беременности в новом клипе

Певица Манижа, которая в 2021 году представляла Россию на Евровидении, объявила о том, что ждет ребенка.



Российская певица Манижа, прославившаяся после участия в Евровидении, опубликовала новое видео на Youtube. Тем самым она сделала и вклад в свою творческую карьеру, и порадовала своих поклонников.

Даже дважды порадовала, ведь в в новом клипе Манижа объявила о своей беременности! Сделала она это весьма масштабно: но только посвятила весь ролик своему животу, но и предстала в нескольких ярких образах.

"Скажи мне, кто тут мамочка?", – спела Манижа, двигаясь с подтанцовкой под практически болливудские ритмы.

Для 31-летней исполнительницы это будет первый ребенок. Ждет малыша она от своего мужа режиссера Ладо Кватании, с которым сочлась браком в сентябре 2022 года. Судя по размеру живота, девушка сейчас находится на 5 или 6 месяце, поэтому к концу лета ее уже можно будет поздравить с пополнением.



"Боже, это восхитительно", "Вот это сюрприз! Вот это порадовала с утра, Манижа!", "До слез… Так счастлива за вас!", "Я заплакала в конце", – написали Маниже растроганные ее объявлением зрители.

Напомним, что из-за участия в Евровидении на певицу обрушилась волна критики и даже ненависти. Над ней насмехались из-за ее костюма, из-за текста песни, которую она исполняла на русском языке. Также досталось ей и из-за своего происхождения (Манижа – уроженка Таджикистана. – Прим. ред.). Некоторые по этой причине заявляли, что иностранка Манижа не имеет права петь о душе русских женщин.



