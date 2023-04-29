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Суббота 29 апреля

04:05Лучшие районы ТиНАО для покупки жилья 02:32"Чтобы и духу ее не было": Кравец сообщала о вымарывающих из соцсетей имя Блиновской звездах 02:12Аренда квартир на майские подорожала на 12% 00:38Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в "Бутырку" за отмывание денег 22:14"Не увидим больше": обуглившую лицо Андрееву турнули с ТВ после пожара 20:12"Я тебя люблю": бурный секс Бузовой с бывшим привел к зачатию малышки 19:30"Получила ножом в живот": На известную российскую актрису напали около дома 19:00"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры 18:40"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала 18:20На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники 18:00"Остается молиться": бледный как мел Корчевников скрючился в агонии 17:40"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода 17:20"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца 17:00"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены 16:40Подружка оголтелой Хаматовой бросила мужа-чужестранца и вернулась в Россию 16:20Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники 16:00"Я рада за Надю": жена Михалкова поздравила дочь-разведенку с важным событием 15:40Еврей Галкин* сделал громкое заявление о президентстве в России: Это мое 15:20Лишение свободы на 10 лет: что ждет "королеву марафонов" Блиновскую после суда 15:00В Москве в пруду нашли двух утопленников 14:40"Вырезать": Шахназаров вынес приговор плюнувшему в россиян Смольянинову* 14:20"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой 14:00"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману 13:40В подмосковном Клину вспыхнул масштабный пожар 13:20В колготках и блестящем боди: Появившегося на людях в бабьем тряпье Киркорова подняли на вилы 13:00Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой 12:40"Чушь, ложь": раскрыт обман с продажей замка Пугачевой 12:00"Сядет за решетку": Облапавший фанатку за грудь Киркоров по уши вляпался 11:40"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым 11:20Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов 11:00Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову 10:40"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок 10:20"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову 10:00"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина 09:40"Буду ее продолжением": внучка о своей судьбе после смерти Долиной 09:20Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня 09:00Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО 08:40Как по закону избежать работы в майские праздники 08:20Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата 08:00Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза 06:26"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой 04:05Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог 02:14На каждого арендатора приходится 3 квартиры 00:22Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан 21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой
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"Чтобы и духу ее не было": Кравец сообщала о вымарывающих из соцсетей имя Блиновской звездах

"Чтобы и духу ее не было": Кравец сообщала о вымарывающих из соцсетей имя Блиновской звездах
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Вся страна обсуждает арест 41-летней Елены Блиновской. Следствие считает, что блогер занижала полученные доходы и не уплатила за период с 2019 по 2021 год налог на общую сумму свыше 918 млн рублей и легализовала более 43 млн. Певица и актриса Алена Кравец высказалась об этом громком деле.

Блиновскую подозревают по второй части статьи 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов) и по четвертой части статьи 174.1 УК (легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере). По совокупности ей грозит до десяти лет лишения свободы.

"Меня поражают люди, которые не учатся на чужих ошибках, – возмущена Кравец. – Только что за налоговые махинации задержали блогера Лерчика, казалось бы, все тут же должны побежать и заплатить даже куда меньшие, чем у Блиновской суммы, но нет."

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com

Впрочем, Блиновскую Кравец не жаль. "Я всегда считала, что эти "Марафоны желаний" – развод, какая-то афера, – полагает она. – На это, наверное, могут клевать только дураки, из которых Блиновская и ей подобные сосут деньги. Меня подружки часто спрашивали, стоит ли верить Блиновской, и я говорила, что лучше почитать книжку, посмотреть что-то из классики или, если работа мысли не нужна, просто выбросить в помойное ведро эти деньги".

Впрочем, мы помним, как артисты гуляли на дне рождения Блиновской и целовали ей руки. "Она всем заплатила, а за деньги и не то еще поцелуешь поцелуешь, – говорит Алена. – Это же все было не искренне. Сейчас звезды начали массово удалять со страничек в социальных сетях все снимки с Блиновской, вымарывать любые упоминания о ней, чтобы и духу ее не было. Все от нее сразу отрекутся, как и не было".

Фото: пресс-служба

Поразил Кравец и вид гардеробной в доме Блиновской при обыске. "Я такую не видела ни у Киркорова, ни у Пугачевой, – уверяет она. – Да и моя личная кажется просто каморкой в сравнении с ее. Для меня загадка, что такое она делала для страны, для народа, что жила в такой роскоши. Но, как известно, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет".

29 апреля 2023, 02:32
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как медом намазано: кто из российских звезд обзавелся роскошной недвижимостью в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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