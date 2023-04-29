"Чтобы и духу ее не было": Кравец сообщала о вымарывающих из соцсетей имя Блиновской звездах

Вся страна обсуждает арест 41-летней Елены Блиновской. Следствие считает, что блогер занижала полученные доходы и не уплатила за период с 2019 по 2021 год налог на общую сумму свыше 918 млн рублей и легализовала более 43 млн. Певица и актриса Алена Кравец высказалась об этом громком деле.

Блиновскую подозревают по второй части статьи 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов) и по четвертой части статьи 174.1 УК (легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере). По совокупности ей грозит до десяти лет лишения свободы.

"Меня поражают люди, которые не учатся на чужих ошибках, – возмущена Кравец. – Только что за налоговые махинации задержали блогера Лерчика, казалось бы, все тут же должны побежать и заплатить даже куда меньшие, чем у Блиновской суммы, но нет."

Впрочем, Блиновскую Кравец не жаль. "Я всегда считала, что эти "Марафоны желаний" – развод, какая-то афера, – полагает она. – На это, наверное, могут клевать только дураки, из которых Блиновская и ей подобные сосут деньги. Меня подружки часто спрашивали, стоит ли верить Блиновской, и я говорила, что лучше почитать книжку, посмотреть что-то из классики или, если работа мысли не нужна, просто выбросить в помойное ведро эти деньги".

Впрочем, мы помним, как артисты гуляли на дне рождения Блиновской и целовали ей руки. "Она всем заплатила, а за деньги и не то еще поцелуешь поцелуешь, – говорит Алена. – Это же все было не искренне. Сейчас звезды начали массово удалять со страничек в социальных сетях все снимки с Блиновской, вымарывать любые упоминания о ней, чтобы и духу ее не было. Все от нее сразу отрекутся, как и не было".

Поразил Кравец и вид гардеробной в доме Блиновской при обыске. "Я такую не видела ни у Киркорова, ни у Пугачевой, – уверяет она. – Да и моя личная кажется просто каморкой в сравнении с ее. Для меня загадка, что такое она делала для страны, для народа, что жила в такой роскоши. Но, как известно, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет".