"Вне социальной жизни": россияне сели в лужу из-за выходки опального Гуфа

У фанатов Гуфа возникли проблемы.

Популярный российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, никогда не отличался примерным поведением, как и многие его коллеги по цеху. Поэтому музыкант с завидным постоянством становится героем, а точнее антигероем громких скандалов.

У поклонников рэпа еще на слуху его конфликт с Бастой, сопровождающийся чуть ли не криминальными разборками. В результате скандала Гуф даже попал в опалу к бывшему товарищу.

В начале года у исполнителя возникли серьезные проблемы со здоровьем. Пресс сообщала, что он переборщил с запрещенными препаратами, поэтому был вынужден отправится на лечение.

Разумеется, пока артиста откачивали, выступать он не мог, поэтому продюсеры начали переносить и отменять концерты рэпера. С заявление выступила даже его вторая половинка (на тот момент еще жена) Юлия Королева.

Он подчеркнула, что Гуф на время восстановления будет находиться "вне социальной жизни", и попросила отнестись с пониманием. Однако поклонники рэпера почему-то не стали относиться с понимание к его выходке.

Многие фанаты исполнителя попытались вернуть билеты на перенесенные выступления, но сели в лужу. Об этом сообщает портал URA.RU. По данным издания, сейчас желающим удается вернуть лишь половину суммы, потому что формально до концерта в Тюмени остается менее десяти суток, однако фактически его не будет.

Местные жители жалуются, что организаторы не отвечают на их сообщения. Они же в свою очередь заявляют, что физически не успевают рассмотреть все заявления о возврате денег, при этом отмечают, что купленное билеты остаются действительными на новую дату.