Бывшая жена сорвавшегося Гуфа сообщила трагическую новость: Он умер в больнице

Маленький сын Гуфа не может сдержать эмоций.

Не так давно поклонники рэпера забили тревогу из-за его странного поведения. В семье Алексея Долматова вроде бы царили мир и гармония, пока россияне не увидели пугающие кадры, на которых он срывается на недавно родившую жену и доводит ее до истерики. После этого ближайшие концерты Гуфа поставили на стоп из-за неких проблем со здоровьем, а сам он куда-то пропал.

Почти месяц от музыкант не было вестей, и его местонахождения было неизвестно. Однако вчера в микроблоге артиста появилась новая публикация – новость о выходе нового альбома. Так что, фанаты могут выдохнуть: с их кумиром все хорошо. "Слава Богу", – пишут в комментариях пользователи.

Вместе с тем на связь вышла бывшая жена Гуфа Айза и дала понять, что он в порядке. Правда, сначала она сообщила трагическую новость: как оказалось, их общий сын Сэм ходил в последнее время без настроения, потому что папа не звонил месяц. Но вчера он наконец-то услышал голос музыканта.

"Я очень рад. Я уже переживал, что он умер там, не дай Бог, в больнице", – не смогу сдержать эмоции мальчик.

Из его слов стало понятно, что рэпер все это время был в медучреждении. А вот по какой причине, пока остается загадкой. Остается ждать, когда подробности раскроет либо сам Гуф, либо его нынешняя супруга Юлия Королева.