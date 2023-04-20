Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Четверг 20 апреля

16:40Май, не зевай: чем заняться в долгие весенние каникулы 16:20"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 16:00Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации 15:40Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак 15:20Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики 15:00Редкое солнечное затмение наблюдалось 20 апреля 14:40Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали 14:20Мальчик! Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз 14:00В центре Москвы обнаружены человеческие останки 13:40Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку 13:20"Оплатил полет и съемку": засветившая фингал Пересильд рассказала о пристроившемся сзади олигархе 13:00На подмосковной ферме начался пожар из-за пала травы 12:40"Замуж": Застуканную с мужиком дочь Успенской сняли в свадебном платье и фате 12:20"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 12:00Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 30 апреля 11:20Вяло висит: Трясущий дряхлым органом Тарзан довел Королеву до смеха 11:00Разбитая горем Навка озвучила последние слова Костомарова: Ценить эту жизнь 10:40"Поставить на карандаш": Тюльпанов вынес вердикт севшему в лужу Пригожину 10:20Станет папочкой: Решившийся на развод 90-летний Киркоров оплатил ЭКО своей молодухе 10:00"В кружевах траурных": россияне прощаются с усыпанной цветами Волочковой 09:40Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой 09:20В России снизилась доступность жилья 09:00Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве 08:40Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка 08:20За 5 лет "однушки" подорожали на 63% 08:00Убирайте камеры: сбежавшего от жены Ревву спалили посреди толпы разгоряченных красоток 06:11Собачья конура: плюнувший на звездную бабушку Пресняков показал свое убогое жилье 04:09Почему нас привлекают люди с одинаковыми недостатками: объяснил психолог 02:19На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж 00:11Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта 21:56Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 21:20"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать 20:18"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест 18:49"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию 17:47"Нужен кто-то более солидный": унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес" 17:20Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса 17:00"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 16:40"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк 16:20"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами 16:00"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели 15:40Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону 15:20В Дзержинске загорелся склад площадью 4 тысячи "квадратов" 15:00"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей 14:40Ситуация ухудшилась: взмолившаяся о здоровье жена Петросяна не вылезает от врачей 14:20Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 14:00От женатого мужика: показавшая животик Бузова раскрыла правду о беременности 13:40"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя 13:20Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы 13:00"Я выбрал себе жену!": Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской 12:40Вставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики

Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики
924

Татьяна Тарасова начала конфликтовать с коллегой еще много лет назад.

Прославленный отечественный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова известна не только своим достижениями мирового масштаба, но и строптивым характером. Она никогда не полезет за словом в карман и может открыто высказать в лицо не самые позитивные вещи. Мастер спорта международного класса не стесняется по делу критиковать ни коллег по цеху, ни других спортсменов.

Много лет назад у нее возник конфликт с Этери Тутберидзе. Черная кошка между легендой отечественного спорта и ее коллегой пробежала после Олимпиады 2018 года. Пять лет назад, когда одни поздравляли фигуристку Алину Загитову и ее наставницу с чемпионством, вторые выражали поддержку Евгении Медведевой.

Татьяна Тарасова приняла сторону последней. По мнению тренера, именно она заслужила золотую медаль. Напомним, Евгения Медведева на Играх в южнокорейском Пхенчхане завоевала серебро. Конфликт дошел до предела, когда фигуристка ушла от Этери Тутберидзе.

Татьяна Тарасова поддержала ее переход к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Однако со временем и Евгения Медведева вернулась обратно в Россию, и Этери Тутберидзе наладила отношения с коллегой.

На днях журналисты даже зафиксировали их теплые взаимоотношения. Татьяна Тарасова буквально вцепилась в прославленную грузинку. О чем конкретно говорили тренеры, осталось секретном, однако легенда отечественного льда во время беседы крепко держала специалистку за руку.

20 апреля 2023, 15:20
Татьяна Тарасова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Победителям вручали бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
Президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
Телеведущая Марина Кравец.
Актриса Ольга Баранова.
Телеведущий Вадим Верник.
Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

По теме

"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ
Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места

"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места
Родившая после 40 лет Ольга Орлова не знала, что ее ждет. Вот только недавно экс-солистка "Блестящих" буквально светилась от счастья.

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
Стало известно, почему певица на это решилась. Ани Лорак сегодня – крайне редкий гость где-то.

Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали

Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали
Аллы Пугачевой не стало. Примадонна вместе с семьей уехала в Израиль, по слухам, с концами.

Мальчик! Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз

Мальчик! Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз
У артиста уже есть две дочери. Стендап-комик Илья Соболев стал отцом в третий раз.

Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку

Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку
Верка Сердючка очень хотела, но не смогла покинуть страну. Эх, были времена, когда Андрей Данилко мотался в Россию с концертами и на корпоративы за милую душу.

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 19/04СрдОтец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 19/04Срд"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 20/04Чтв"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 19/04Срд"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию 19/04СрдБледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели