Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики

Татьяна Тарасова начала конфликтовать с коллегой еще много лет назад.

Прославленный отечественный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова известна не только своим достижениями мирового масштаба, но и строптивым характером. Она никогда не полезет за словом в карман и может открыто высказать в лицо не самые позитивные вещи. Мастер спорта международного класса не стесняется по делу критиковать ни коллег по цеху, ни других спортсменов.

Много лет назад у нее возник конфликт с Этери Тутберидзе. Черная кошка между легендой отечественного спорта и ее коллегой пробежала после Олимпиады 2018 года. Пять лет назад, когда одни поздравляли фигуристку Алину Загитову и ее наставницу с чемпионством, вторые выражали поддержку Евгении Медведевой.

Татьяна Тарасова приняла сторону последней. По мнению тренера, именно она заслужила золотую медаль. Напомним, Евгения Медведева на Играх в южнокорейском Пхенчхане завоевала серебро. Конфликт дошел до предела, когда фигуристка ушла от Этери Тутберидзе.

Татьяна Тарасова поддержала ее переход к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Однако со временем и Евгения Медведева вернулась обратно в Россию, и Этери Тутберидзе наладила отношения с коллегой.

На днях журналисты даже зафиксировали их теплые взаимоотношения. Татьяна Тарасова буквально вцепилась в прославленную грузинку. О чем конкретно говорили тренеры, осталось секретном, однако легенда отечественного льда во время беседы крепко держала специалистку за руку.