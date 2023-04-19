Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели

Шура вызвал оторопь своим видом.

Образ Александра Медведева (Шуры) в последнее время неразрывно связан даже не с его творчеством, а скорее с диагнозом "рак", который разделил его жизнь на "до" и "после". И несмотря на то, что певцу Шуре удалось уйти в ремиссию, рак как диагноз все же неизлечим, и шлейф смертельного заболевания все равно тянется за артистом.

Поклонники пристально следят за его внешностью, которая, к слову, постоянно меняется. Из-за гормональной терапии несколько лет назад Шура серьезно растолстел, потом похудел и стал выглядеть как на заре своей музыкальной карьеры.

На волне ностальгии по 90-м имя Шуры вновь стало на слуху. Ретро-звезду постоянно приглашают на популярные шоу и различные проекты.

На днях Шура опубликовал свежее фото, на котором предстал перед поклонниками бледным и словно парализованным – он замер и недвижимо смотрел в кадр, словно истукан, а на руках у него сидела такая же неподвижная собачонка то ли из резины, то ли из гипса. На фото Шура был прикован к постели. Судя по всему, он остановился в какой-то тверской гостинице.

"Вот такой песик ждал меня в Твери", – подписал снимок певец Шура.