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Вторник 18 апреля

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"Это невозможно": Счастливый протеже Дробыша пустил зевак в родовую палату

"Это невозможно": Счастливый протеже Дробыша пустил зевак в родовую палату
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IVAN впервые пережил такой опыт.

Белорусский певец Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN, в марте этого года стал отцом. В свежем интервью он впервые рассказал полконникам об этом волнительном опыте. Артист признался, что при виде новорожденной дочери не смог сдержать слез. Певец всем пожелал обязательно пережить этот счастливый опыт. Счастливый артист так эмоционально поделился впечатлениями, что будто впустил всех зевак в родову палату.

"Передать свои ощущения, чувства, эмоции — это невозможно", – рассказал певец IVAN в беседе с Пятым каналом.

Напомним, певец IVAN долго скрывал от поклонников свою личную жизнь. Однако в январе он приоткрыл завесу тайны и признался, что женился на девушке, с которой встречался четыре года. Его избранницей стала хореограф Алина Сухоруких, которая вскоре забеременела.

Александр Иванов родился в белорусском городе Гомеле в 1994 году в семье ценителей музыки. Дед играл на гармошке, бабушка занималась вокалом. Отец — музыкант, звукорежиссер, гитарист, в прошлом выступавший с группой Original Standart. Мать писала песни. Ключевым моментом в карьере певца стало знакомство с продюсером Виктором Дробышем на шоу "Битве хоров", потом артист участвовал в проекте "Главная сцена". Там он занял второе место и получил Гран-при от жюри. После этого Дробыш предложил ему сотрудничество, и IVAN стал его протеже.

18 апреля 2023, 18:40
Певец IVAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

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