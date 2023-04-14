Возбудила Байдена: Леди Гага получила пост в Белом доме

Популярная американская певица, продюсер, дизайнер и актриса Леди Гага к 37 годам сделал блистательную карьеру, завевав любовь миллионов людей. Автор и исполнительница песен считается одним из самых успешных в США коммерческих проектов.
Вероятно, звезда возбудила престарелого американского лидера Джо Байдена... Своими творческими данными. Как сообщает Пятый канал, глава государства предложил певице пост в Белом доме. Портал URA.RU со ссылкой на официальное заявление администрации президента США уточняет, что Леди Гага станет сопредседателем комитета по культуре и искусству.
По данным телеканала "360", американское руководство при принятии решения о членах президентского комитата отталкивался от достижений граждан. Так, в сообщении Белого дома говорится, что звезда является обладательницей 13 премий "Грэмми".
Кроме того, Леди Гага входит в сотню самых влиятельных людей мира, по версии журнала TIME, уточняет РИА ФАН. Как отмечает RT, вместе с исполнительнице помогать Джо Байдену развивать американскую культуру также будет оскароносный режиссер Брюс Коэн.
К слову, нельзя исключать, что Леди Гага получила должность в администрации президента США за исключительные заслуги перед самим Джо Байденом. Она активно поддерживала политика во время выборов.