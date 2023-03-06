"Неприятности на работе": Хватающаяся за соломинку брошенная Орбакайте осталась одна

Орбакайте пытается держать марку.

Кристина Орбакайте до последнего пыталась держать нейтралитет и не высказывать свое мнение по поводу происходящего в мире. Она надеялась усидеть на двух стульях и курсировать между двух стран – Россией, где она продолжает зарабатывать, и США, где живет ее муж и дети.

Несмотря на то, что фактически все любимые люди из ее семьи ее бросили и уехали в другие страны, она пытается хвататься за соломинку и работает на Россию. Тем не менее, она по сути осталась одна.

Недавно Орбакайте начала гастрольный тур по российским городам. Параллельно с этим "капает" другой ее заработок – по Первому каналу транслируют четвертый сезон сериала с ее участием "Тест на беременность".

В ленте Орбакайте играет роль главврача Нины Артамоновой. На экране дочь Пугачевой появилась с черными волосами и непривычным для нее макижем. По словам певицы, ее героиня похожа по духу на каждую сильную современную женщину-руководителя.

"В этой истории у моей героини достаточно разноградусные жизненные ситуации: и личные какие-то драмы, и неприятности на работе, и желание доказать свою правоту", – рассказала Кристина Орбакайте.