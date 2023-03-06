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Понедельник 6 марта

22:00"Неприятности на работе": Хватающаяся за соломинку брошенная Орбакайте осталась одна 21:50"Варят наркотики": В Москве задержали и доставили в полицию Бабкину 21:45Много объятий и слезы счастья: трогательные кадры возвращения участников СВО домой 21:40"Самый лучший": признавшаяся в любви Карпович впервые показала лицо нового любимого 21:20Государство поможет: оставшемуся без денег бомжу Милохину предложили бесплатную квартиру 21:00"Послеродовые кровотечения": врач вынес вердикт подвергшей ребенка опасности Орловой 20:40Брызжущий слюной Корчевников забился в истерике: Осатаневшие псы, подонки! 20:20Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории" 20:00"Наплевать!": скандалистка Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором 19:40"Жить здесь и сейчас": Мотающийся без Собчак Богомолов предъявил ребенка 19:20Весь в бабушку: внук Пугачевой признался в неизлечимой зависимости 19:00Объявившая об уходе Казарновская публично попросила прощения: Я сделала достаточно 18:40"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края 18:20"Не по-человечески": взбешенный Пригожин приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство 18:00"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера 17:40"Я не на ее стороне": изменившаяся Орбакайте высказалась после нового призыва Пугачевой 17:20Слетевший с катушек психопат Карл III пошел на принцип: принцу Гарри не позавидуешь 17:00"Что подумают люди?": у прошедшей новый этап Заворотнюк выпал глаз 16:40"Девочка-куколка": Скрывавшая беременность молодуха Прилучного предъявила здоровенькую малышку 16:20Еврейские корни не скрыть: дочь рассекретила настоящую фамилию Ларисы Долиной 16:00Полина Гагарина сгорела в пожаре: Что осталось от тела 15:40"Спутанность сознания": вскочившему с кровати Костомарову врач вынес приговор 15:20В Курской области часовой расстрелял сослуживцев 15:00"От Аллы ничего не осталось": Пораженная болезнью Пугачева лишилась глаз и волос 14:40"Разрешаем": брошенная мужем Пугачева появилась в центре Москвы 14:20"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова 14:00Подруга Хаматовой увезла детей из Европы в Россию после встречи с учителем-мужиком в юбке 13:40"Люблю": В тайне бросившая мужа после 17 лет брака Глюкоза выскочила замуж за другого 13:20Без визы и гарантий: Подлая Рудковская заманивает русских девочек в Дубай под видом прибыльной работы 12:40"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ 12:20Насте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 12:00Врала всю жизнь: настоящее имя и высокая должность мужа Быстрицкой вскрылись только после смерти 11:20"Об этом каюсь": закрутившей с молодой брюнеткой Лепс продолжает бегать к бывшей 11:00Хочу поменьше: бывшего Бузовой не устраивает размер мужского достоинства 10:40"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса 10:20"Ты устроила": закатившую скандал в самолете врушку Собчак окунули в помои 10:00"Чуть больше двух месяцев": Спустившей миллионы на лечение больной Пугачевой привезли железный гроб 09:40"Будьте моим мужем": как сегодня выглядит дом из советской кинокомедии 09:20Влетит в копеечку: Больная старуха Вайкуле готова порезвиться напоследок сразу с тремя 09:00Минус 20 лет: омолодившуюся вдову Этуша невозможно узнать 08:40Читающая книги мышь шокировала Сеть: видео 08:20Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие 08:00Для чего нужен брачный договор 06:28Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года 04:31Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни 02:48Стилисты назвали самые модные брюки весны 2023 – ноги от ушей 00:05Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта 22:13Может остаться ни с чем: Сдавшийся перед соблазном Джиган наплевал на семью и детей 20:15"Отекшее лицо": раздавленный разводом Прилучный пристрастился к горячительным напиткам 17:43"Хватило бы на трое суток": 67-летняя Долина похвасталась стойкостью юнца после близости
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"Неприятности на работе": Хватающаяся за соломинку брошенная Орбакайте осталась одна

Орбакайте пытается держать марку.

Кристина Орбакайте до последнего пыталась держать нейтралитет и не высказывать свое мнение по поводу происходящего в мире. Она надеялась усидеть на двух стульях и курсировать между двух стран – Россией, где она продолжает зарабатывать, и США, где живет ее муж и дети.

Несмотря на то, что фактически все любимые люди из ее семьи ее бросили и уехали в другие страны, она пытается хвататься за соломинку и работает на Россию. Тем не менее, она по сути осталась одна.

Недавно Орбакайте начала гастрольный тур по российским городам. Параллельно с этим "капает" другой ее заработок – по Первому каналу транслируют четвертый сезон сериала с ее участием "Тест на беременность".

В ленте Орбакайте играет роль главврача Нины Артамоновой. На экране дочь Пугачевой появилась с черными волосами и непривычным для нее макижем. По словам певицы, ее героиня похожа по духу на каждую сильную современную женщину-руководителя.

"В этой истории у моей героини достаточно разноградусные жизненные ситуации: и личные какие-то драмы, и неприятности на работе, и желание доказать свою правоту", – рассказала Кристина Орбакайте.

6 марта 2023, 22:00
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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