"Я не на ее стороне": изменившаяся Орбакайте высказалась после нового призыва Пугачевой

Алла Пугачева может не дождаться помощи от Кристины Орбакайте.

Семья Аллы Пугачевой разъехалась по всему миру. Сама артистка живет с мужем и младшими детьми в Израиле. Старший внук Никита Пресняков с женой уехали за океан и обосновались в Америке. А вот старшая дочь Кристина Орбакайте пока не определилась, где ей быть. С одной стороны, можно уехать в США, а с другой – продолжить работать в России.

Тем более, что на Первом канале успешно идет показ сериала "Тест на беременность". В нем Кристина Орбакайте сыграла Нину Артамонову, властную и сильную женщину руководителя. Изменившаяся в образе певица даже сменила цвет волос ради роли. Теперь она брюнетка с короткой стрижкой.

На тему характера своего персонажа Орбакайте высказалась в своем недавнем интервью. По мнению Кристины, в каждой женщине уживается и святая, и стервозная. Характер персонажа Нины ей не близок, но как актриса она старается воплощать его на экране.

"В каких-то моментах я совершенно не на ее стороне, но как Кристина", – говорит звезда сериала.

Пока карьера дочери идет вверх, карьера матери потихоньку заканчивается. Недавно в Москве состоялась фан-встреча поклонников Аллы Пугачевой. Пришло всего 20 человек, но это число не расстроило звезду. После нового призыва Примадонны к весне в социальных сетях, поклонники пообещали сохранить традицию встреч каждый март.