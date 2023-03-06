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"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ

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Что будет с проектом "Ледниковый период"?

Легенда отечественного фигурного катания, Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова угодила в громкий скандал. Из-за решения руководства Первого канала рейтинговая программа "Ледниковый период" может лишиться главной звезды.

Дело в том, что прославленного тренера отстранили от комментирования соревнований по фигурному катанию. Татьяна Тарасова попала в немилость к телевизионным начальникам за эмоциональную реакцию на действие судей. Буду большим специалистом, легенда советского спорта позволила себе раскритиковать арбитров.

Так как трансляцию соревнований вел Первый канал, его представители решили распрощаться с комментатором раньше срока. Безвременный уход тренера по фигурному катанию с гран-при России шокировал народ. Актриса и ведущая Ольга Спиркина призналась порталу POPCORNNEWS, что считает наказание звезды неуместным. "Очень жаль", – отметила она.

Сама Татьяна Тарасова заявила, что она выступает только за справедливость, уточняет телеканал "Царьград". По словам Заслуженного тренера СССР, ее интересует лишь объективное судейство, однако руководство, как сообщает телеканал "360", Первого канала не считает, что наставница проекта "Ледниковый период" сможет дальше комментировать соревнования.

6 марта 2023, 12:40
Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
POPCORNNEWS✓ Надежный источник

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Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

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