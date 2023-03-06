"Ты устроила": закатившую скандал в самолете врушку Собчак окунули в помои

Новая правда о Ксении Собчак вылезла наружу.

Биография звезд шоу-бизнеса наполнена темными и неприятными эпизодами. О многих из них не принято громко говорить, да и сами звезды стараются пореже привлекать внимание к испортившим репутацию ситуациям. Но иногда они все же вырываются наружу, и вот на днях даже Ксению Собчак словами окунули в помои грязных воспоминаний.

Все началось с журналиста Антона Красовского. Мужчину сняли с рейса Москва-Ташкент для неадекватное поведение. Кроме того, ранее журналист прославился неприязнью к Ксении Собчак. Острая на язык ведущая не смогла сдержать язык и написала саркастичный комментарий под новостью об Антоне.

Тут-то и полилась грязь. Журналист в грубой форме припомнил Собчак все те моменты, когда она сама попадалась работникам аэропортов. Закатившую скандал в самолете Собчак, по версии Красовского, саму не раз ловили на дебоше.

"Сколько же дебошей ты устроила в "Аэрофлоте". Сколько этих дебошей было при мне", – делится журналист.

Ксению Собчак, публично не признающую поражения, действительно часто ловили на скандальном поведении. Многие по сей день считают ее двуличной врушкой, которой пора научиться держать свое мнение при себе.