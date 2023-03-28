Усидевшую на двух стульях украинку Лорак прижали к стенке: Ликвидировать

Ани Лорак навлекла беду из-за длинного языка.

Знаменитая певица оказалась в центре скандала. С прошлого года она предпочитала хранить молчание, когда фанаты из Украины, откуда она родом, требовали озвучить четкую позицию по поводу происходящего в мире. В итоге там Ани Лорак сочли предательницей, ведь она осталась в России, где продолжила зарабатывать.

Однако позже артистка сделала весьма странный и неожиданный ход: она стала собирать деньги для украинцев, при этом продолжила планировать и анонсировать концерты в городах России. Ее обвинили в финансировании ВСУ, а выступление в Краснодаре отменили из-за недовольства местных жителей. В итоге звезде пришлось оправдываться: она заявила, что только помогала больницам и семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также постаралась вернуть доверие российской аудитории.

Но вместо ожидаемого сочувствия Ани Лорак получила очередную порцию обвинений. На этот раз в том, что она из последних сил пытается усидеть на двух стульях. Но, кажется, певицу может ждать что-то более масштабное, чем критика в Интернете. После всех этих метаний ее уже начали прижимать к стенке недовольные россияне.

Как пишет"Общественная служба новостей", общественная организация "Отцы России" потребовала отменить тур звезды, а также проверить ее деятельность. И если она добьется своего, то ее концерты могут ликвидировать. Что в этом случае будет делать Ани Лорак и какой новый пост напишет, остается только догадываться.

за Лорак. Он высказал мнение, что артистку «сливают из-за того, что у нее украинское гражданство».



Стоит отметить, что за Лорак заступился музыкальный критик Павел Рудченко. "Начинается определенная травля, или буллинг певицы. При этом она в 2014 году специально уехала с Украины, когда ей там поставили условие не выступать на территории России. Именно из-за этого она и переехала в Россию", — цитирует его издание "Подмосковье сегодня".

