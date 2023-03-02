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Шоу-бизнес
Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей

Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей

Какая жестокая жизнь!..
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Ефим Шифрин многие годы был активным пользователем американских социальных сетей. Он постил архивные фотографии, хвастался снимками из спортзала, смеялся над нелепыми побасенками журналистов, анонсировал свои спектакли.

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Все изменилось после того, как Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook были заблокированы на территории нашей страны.

В итоге пользование этими ресурсами оказалось существенно затруднено. К тому же Фейсбук* стал удалять старые публикации Ефима. Они, по мнению администрации, вдруг стали нарушать нормы сообщества. "Угрозы заблокировать мой аккаунт меня огорчают. Честно говоря, не знаю, как мне быть…" – жаловался артист в январе.

А после того, как социальная сеть снова удалила пост Шифрина, его нервы не выдержали. "Наверное, это будет мой последний текст в Фейсбуке*. Буду заходить сюда порыться в своем дневнике, поздравить своих старых друзей с днем рождения и почитать их новые тексты", – написал он на своей странице в социальной сети 31 января.

И с тех пор в виртуальном пространстве не появляется – уже пошел второй месяц. Его уход из соцсетей стал потрясением для друзей, ведь все так привыкли к яркому слогу артиста, его афористичности, образности и огромному интеллекту, который чувствуется в каждой строчке. Теперь мы все это потеряли...

*Социальная сеть "Фейсбук" принадлежит американской корпорации Meta Platforms. Российский суд признал ее экстремистской организацией и запретил деятельность на территории России.

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2023, 18:40
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