Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей

Ефим Шифрин многие годы был активным пользователем американских социальных сетей. Он постил архивные фотографии, хвастался снимками из спортзала, смеялся над нелепыми побасенками журналистов, анонсировал свои спектакли.
Все изменилось после того, как Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook были заблокированы на территории нашей страны.
В итоге пользование этими ресурсами оказалось существенно затруднено. К тому же Фейсбук* стал удалять старые публикации Ефима. Они, по мнению администрации, вдруг стали нарушать нормы сообщества. "Угрозы заблокировать мой аккаунт меня огорчают. Честно говоря, не знаю, как мне быть…" – жаловался артист в январе.
А после того, как социальная сеть снова удалила пост Шифрина, его нервы не выдержали. "Наверное, это будет мой последний текст в Фейсбуке*. Буду заходить сюда порыться в своем дневнике, поздравить своих старых друзей с днем рождения и почитать их новые тексты", – написал он на своей странице в социальной сети 31 января.
И с тех пор в виртуальном пространстве не появляется – уже пошел второй месяц. Его уход из соцсетей стал потрясением для друзей, ведь все так привыкли к яркому слогу артиста, его афористичности, образности и огромному интеллекту, который чувствуется в каждой строчке. Теперь мы все это потеряли...
*Социальная сеть "Фейсбук" принадлежит американской корпорации Meta Platforms. Российский суд признал ее экстремистской организацией и запретил деятельность на территории России.