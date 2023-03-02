"Тяжело": Объявлено об уходе скрывавшего страшную болезнь Жукова в самом расцвете лет

Жуков долго боролся.

В 2020-м году солист группы "Руки вверх" впервые откровенно рассказал о страшной болезни, которую скрывал от поклонников и журналистов. Недуг был настолько серьезным, что впервые за 20 лет своей карьеры он поставил на стоп свою концертную деятельность. В итоге выяснилось, что в организме музыканта образовалась доброкачественная опухоль. Благо, Сергей Жуков смог победить болезнь и продолжить карьеру.

Была в жизни певца помимо здоровья и другая вещь, за которую он долго боролся. Речь идет о премии "Виктория", которую он наконец-то получил 1 марта. "В этом году правда тяжело", – описал первенство за награду с конкурентами музыкант. Ведь помимо него были Баста и Филлип Киркоров, которые тоже в 2022-м умудрились собрать "Лужники". Однако статуэтка все-таки оказалась в его руках, и теперь артист счастлив.

Уже после мероприятия в разговоре с журналистами солист "Руки вверх" в самом расцвете лет, когда еще можно работать и работать, внезапно объявил об уходе на пенсию: мол, после сбора масштабного концертного зала можно задуматься об отдыхе. Но потом Сергей Жуков уточнил, что уходить со сцены в ближайшее время не собирается. И пресса, и фанаты наверняка выдохнули. В разговоре с Пятым каналом он заверил, что намерен еще раз собрать "Лужники" и радовать фанатов своим творчеством.