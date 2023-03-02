"Запахло весной": скандальный солист Бутырки собирает банду в новый проект

Никому мало не покажется.

Любители русского шансона и блатных песен хорошо знакомы с творчеством группы "Бутырка". В их репертуаре такие хиты, как "Запахло весной", "А для вас я никто", "Какая осень в лагерях" и так далее. Музыкальный коллектив был образован в 2001 году и за годы творчества неоднократно менял солистов. Один из самых популярных исполнителей Владимир Ждамиров ныне собирает банду в новый проект.

Певец ушел из группы со скандалом. В свое время у него были разногласия с другими музыкантами. Как писали СМИ, проблемы начались из-за финансовых вопросов. Кроме того, Владимир Ждамиров любил записывать музыку в размеренном темпе, в то время как другие члены группы "Бутырка" настаивали, чтобы проекты были закрыты в срок.

Так или иначе, артист начал сольную карьеру. Его новый проект – концерт в Перми, который состоится 7 марта. Экс-солист группы "Бутырка" соберет банду поклонников, чтобы поздравить женщин с их международным праздником. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на социальные сети исполнителя.

Кстати, 7 марта в 2023 году будет сокращенным рабочим днем, а 8 марта россияне получат выходной в честь праздника. Остальные дни а марте – рабочие, уточняет Общественная служба новостей.

Билет на концерт бывшего солиста группы "Бутырка", конечно, – отличный подарок на 8 марта. Однако если вы живете не в Перми, то неплохие идеи можно найти в материале интернет-издания "Подмосковье сегодня".