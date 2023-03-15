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Среда 15 марта

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"Я могу в разных позах, тереться щеками и целоваться": Соседов признался в интимных моментах с коллегой

"Я могу в разных позах, тереться щеками и целоваться": Соседов признался в интимных моментах с коллегой
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Соседов не брезгует.

Музыкальный критик Сергей Соседов на днях вляпался в пикантный скандал. В Сети стали распространяться слухи о его романе с молодой коллегой. Все началось после того, как всплыло фото, на котором Соседов крепко обнимает молодую девушку. Речь шла о фото с Верой Данилиди на шоу "За гранью". Пользователи тут же приписали им роман.

В беседе с Пятым каналом Сергей Соседов объяснил, что на разных мероприятиях вполне может прилбнять знакомых и колег, и в этом нет ничего сверъестественного.

"Мы можем щеками прижиматься и целоваться. Я могу обнимать людей, я фотографируюсь в разных позах, в разных видах", – отметил Соседов, признавшись таким образом в интимных моментах с коллегой по шоу-бизнесу.

По словам критика, его соцсети ведут какие-то девушки, имена которых он с трудом вспомнил, и порой в аккаунтах могут появиться архивные снимки, о которых он даже не помнит.

Стоит отметить, что Сергей Соседов в свои 54 года до сих пор ходит в официальном статусе холостяка. О его личной жизни ничего не известно. Не удивительно, что на этом фоне вокруг его персоны периодически возникают странные сплетни.

15 марта 2023, 21:50
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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