"Решил к Айзе дернуть": Воссоединившийся с бывшей Гуф опозорил молодую жену на всю страну

На личной странице рэпера в соцсетях развернулся настоящий сериал, за которым поклонники уже который день наблюдают, взяв в руки попкорн. Еще недавно экс-супруга Айза Долматова на всю страну ругала его за нежелание платить за обучение сына и с удовольствием наблюдала, как на него льется грязь от поклонников. И внезапно Гуф воссоединился в бывшей женой.
Как пишет РИА ФАН, сделал он это 8 марта, когда опубликовал в соцсетях фотографию с Айзой и назвал ее своей женщиной номер два. И не после нынешней жены Юлии Королевой, а после родной матери. Видимо, молодой супруге досталась третья строчка этого рейтинга. Видимо, откровения мужа ей не очень понравились, ведь девушка забрала дочку и съехала с виллы в Тайланде, где живут супруги.
Стоит отметить, что нынешняя жена Гуфа покорила сердца многих его поклонников. Так что, неудивительно, что под фотографией с Айзой собралась куча людей, которые стали ругать рэпера за пренебрежительное отношение к возлюбленной. Кто-то даже упрекнул его в том, что он опозорил девушку.
"Зачем ты унижаешь свою новую жену на всю страну? За Юлю обидно", – пишут пользователи.
Нашлись и те, кто отметил, что музыкант хорошо устроился: построил отношения с Юлией Королевой, которая сделала из него человека, а потом якобы плюнул в нее и выбрал другую.
"Стал весь такой "супервесией себя" и решил к Айзе дернуть... Очень "по-мужски", – обратились к Гуфу разъяренные фанаты.