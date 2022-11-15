Расти своего травмированного с детства ребенка сама: Гуф отказался помогать Айзе после развода

Айза много раз публично говорила, что Гуф не хотел ребенка. "Как на эти слова реагирует Сэм? Он ощущает, что его папа его не хотел?" – спросила Айзу во время онлайн-шоу "Ваша Наташа" ведущая Наталья Подольская
"Пока нет, но думаю, скоро мы все запляшем от того, что мы натворили. Я сама виновата во всем", – смахивает слезу Анохина.
Развод родителей, конечно, стал стрессом для мальчика. "Мой сын, в принципе, уже травмирован, – сообщила Айза. – Он растет без родного отца, его растит отчим. У него мать импульсивная, была, конечно. Он видел, как я плачу, он видел, как у меня что-то не получается, поддерживал. Он видел, как я разводилась с его отцом, он видел, что его отца не было, что с его отцом, и конфликты и все остальное. Да, я лично, своими руками травмировала своего сына. Признаю. Я обязательно буду расплачиваться, когда он вырастет. Я не питаю этих иллюзий".
С 2015 по 2020 год Айза состояла в браке с серфером Дмитрием Анохиным. "Гуф ревнует Диму, потому что Сэм называет Диму папой. Сэм начал называть Диму папой, когда я они были на Бали, а я в Москве. Я вернулась, а он: папочка, папочка. Сэму было пять лет. Дима прям папа для Сэма. Какой бы Дима не был тяжелый для меня, для детей он идеальный папа", – призналась Айза.
При этом родной отец сыну никак не помогает. "Раза два только давал деньги. А алименты он не платит. Я не просила", – пояснила Анохина.