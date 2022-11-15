Расти своего травмированного с детства ребенка сама: Гуф отказался помогать Айзе после развода

Бывшая телеведущая и рэп-исполнительница Айза Анохина с 2008 по 2014 годы была замужем за Алексеем Долматовым, больше известно как Гуф. В 2010 году у них родился сын Сами. Оказалось, что ребенок не был желанным, а после развода рэпер не участвует в его воспитании.

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