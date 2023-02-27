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Ни людей, ни цветов: Никто не пришел на могилу внезапно умершего Галкина

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До Галкина никому нет дела?

Смерть знаменитого артиста стала такой неожиданной, что многие поклонники до сих пор не могут смириться с произошедшим. Незадолго до своего ухода он попал в больницу из-за обострившегося воспаления поджелудочной железы, прошел лечение и выписался. Однако внезапно Галкин умер от остановки сердца в своей квартире.

У многих поклонников не укладывалось в голове, как актер в возрасте 38 лет мог скончаться. Что уж говорить, отчим Владислава предполагал, что его знаменитого пасынка могли убить из-за крупного скандала. Как бы там ни было, звезды театра и кино нет с нами уже 13 лет.

25 февраля была годовщина смерти артиста, и, как выяснили журналисты Пятого канала, в этот день никто не пришел на могилу внезапно умершего кумира миллионов: не было ни людей, ни цветов. На месте, где похоронен Галкин, лежали давно увядшие розы, которые никто даже не соизволил убрать. Могло показаться, что до ушедшего в другой мир актера уже никому нет дела.

Однако сегодня на его могиле появились следы пребывания неравнодушных к нему людей. Кто-то оставил свежие цветы: тюльпаны, гвоздики и даже огромный букет белых роз. Неизвестно, что за люди навещали погребенного под землей Галкина, но самое главное, что его помнят!

27 февраля 2023, 16:00
Фото: pixabay.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

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