Опасная болезнь мучает Пригожина: что же случилось?

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Вторник 14 февраля

20:00Опасная болезнь мучает Пригожина: что же случилось? 19:00"Кто этот мужчина?": Скрывающая личную жизнь Лорак показала новую любовь 18:40Умер сын основателя Toyota 18:00"Пасть порву": скандалистка Сябитова призналась в истинном отношении к Гузеевой 17:40Ампутация не поможет? Врач дал неутешительный прогноз по лишившемуся конечностей Костомарову 17:20На шесте: Невестка-стриптизерша предъявила пикантные подробности жизни с сыном Королевой 17:00Избитый Джиган поставил точку в вопросе о разводе с Самойловой: Кто сказал, что будет легко? 16:40Поступила срочная информация о госпитализированном Борисе Щербакове 16:20"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 16:00Простая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми к крохотном домике 15:40Не звезда: Злющая Меньшова спустила с небес на землю выскочку Бузову 15:20В Ярославской области взорвалась резервная ветка газопровода 15:00"Половина": Мать пережившего ампутацию Костомарова раскрыла правду об оставшейся части его тела 14:40"Мысли разбежались": жена сопроводила Газманова в последний путь 14:20Выжившая из ума Брыльска оправдалась за хамство после нападения толпы: Я люблю Россию 14:00Останутся лишь туловище и голова: врач предупредил о риске ампутации рук и ног Костомарова целиком 13:40В Московской области прикрыли подпольную контору по легализации мигрантов 13:20"Она потеряла очарование": Взявший в жены молодуху Гордон объявил об уходе 13:00"Рядом мать суррогатная": Разыгравшая роды Орлова раскрыла все карты 12:40Сати Спивакова рассказала о страшных последних днях Марии Каллас 12:20Торчит из трусиков: оголившийся Малахов схватил рукой свой красный агрегат 12:00По стопам Волочковой: снявшая штаны молодуха Петросяна показала свои густые кусты 11:40Стоял оплеванный: Киркоров публично унизил спавшего до него с Пугачевой Болдина 11:20Брат в шоке: директор Моисеева начал избавляться от наследства певца 11:00Стонет и ублажает: Нацепивший бабье тряпье Смольянинов* осваивает новую работу на чужбине 10:40Лившаяся недвижимости Довлатова избавилась от дочери: Это целая эпопея 10:20"Провели вторую операцию": оставшемуся без ног Костомарову отрезали кисти рук 10:00"Снимаю только на ночь": Башмет раскрыл секрет необычного талисмана на груди 09:40Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе 09:20Где искать доступный бизнес-класс в Москве 09:00Лучше не затягивать: почему мужчинам лучше писать сидя 08:40Половой гигант, мастер спорта по "отлизу" и расист: кого можно встретить в приложениях для знакомств 08:20Салли Руни, Александрия Рихтер, Эми Липтрот: топ-3 книг января 08:00Избил в кровь, обрюхатил и вышвырнул в лес умирать: 10 историй о худшем романе на свете 06:05Самое дешевое жилье в аренду – во Внуково 04:155 любовных медитаций для востребованности и счастья 02:04Где встретить мужчину мечты? 10 мест для поиска того самого 00:06День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля 22:00Окровавленная Сябитова закричала от страшной боли: Я умираю 21:40"Родился": ставшая мамой Оксана Федорова предъявила маленькое счастье 21:20Ушла и не вернулась: скрюченное тело почерневшей Шпицы нашли под завалами без чувств 21:00"Совсем младенец": готовящаяся к свадьбе 54-летняя Стриженова кормит малыша 20:40Попалась, дорогуша! Схватившая ценности Кабаева валит из России 20:20"Частые сексуальные контакты": связавшаяся с Лепсом Барановская откровенно об отношениях 20:00"Похож на Зеленского": тихушница Дарья Мороз крутит роман с подозрительным типом 19:50Одиночество Киркорова и здоровье Костомарова: главные новости шоу-бизнеса в первом выпуске "На днях" 19:40"В ванной не менее часа": Кошкину застали голой после связи с Богомоловым 19:207 добрых историй о любви к 14 февраля 19:00Не родила детей, похоронила мужей и осталась одна: трагедии личной жизни Татьяны Тарасовой 18:40Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам
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Опасная болезнь мучает Пригожина: что же случилось?

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Иосиф Пригожин рассказал о своем состоянии.

Недавно стало известно о том, что продюсер Иосиф Пригожин снова заразился коронавирусом. На этот раз супруг певицы Валерии заболел новым видом – "кракеном". Мужчина полагает, что подхватил инфекцию на премьере фильма в столичном кинотеатре.

В недавней беседе с Пятым каналом Пригожин рассказал, как себя чувствует. По словам продюсера, "кракен" не так опасен, как все думают. Сейчас его мучает лишь кашель. Повышенной температуры у мужчины нет. "Все нормально", – уточнил муж Валерии, общаясь с представителем издания.

Не стоит забывать, что ковид, как и другие вирусные инфекции, представляют опасность для человека, поэтому очень важно своевременно начинать лечение. Иосиф и Валерия, которая тоже заразилась, не стали заниматься самолечением. Они сразу же обратились за помощью к медикам.

53-летний продюсер уже болел ковидом, причем в тяжелой форме. Тогда он провел в медучреждении чуть больше недели. Те дни супруг Валерии называет "адом".

Ранее Иосиф Пригожин высказался о так называемой тайной любви к балерине Анастасии Волочковой. Мужчина признался, что у него совсем другие вкусы. Его слова приводили "Дни.ру".

14 февраля 2023, 20:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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