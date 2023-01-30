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"У меня другие вкусы": женатый Пригожин внезапно заговорил о тайной любви к Волочковой

Иосиф Пригожин рассказал о своих чувствах.
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На днях журналистка Алена Жигалова запустила новое шоу "Алена, блин Посидим". Гостьей в первом выпуске стала балерина Анастасия Волочкова. В ходе беседы танцовщица заявила, что продюсер Иосиф Пригожин тайно в нее влюблен. Жигалова решила в тот же момент позвонить супругу певицы Валерии и выяснить, что думает насчет этого он сам.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В ходе телефонного разговора Иосиф, не зная, что рядом с его собеседницей Аленой сидит Анастасия, дал понять, что балерина его как женщина не интересует. Волочкова, кстати, не обиделась, а лишь наговорила приятных слов Пригожину. Уже позже муж Валерии в беседе с Пятым каналом добавил, что 47-летняя танцовщица была бы последней в очереди из женщин, на которые он мог бы обратить внимание, если не был бы женат.

"Ну, совершенно очевидно, что у меня другие вкусы", – высказался продюсер о так называемой тайной любви к Волочковой.

Вместе с тем Иосиф Пригожин отметил как талант Анастасии Волочковой, так и ее красоту. Правда, по словам продюсера, балерина много времени на эпатаж. Мол, артистке просто нравится эпатировать публику и быть в центре внимания. Якобы отсюда и ее громкие высказывания о так называемой тайной любви к ней.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2023, 18:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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