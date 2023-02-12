Вместе вопреки всему: История любви Пахмутовой и Добронравова

Пахмутова и Добронравов шли рука об руку сквозь преграды.

93-летняя композитор Александра Пахмутова и 94-летний поэт Николай Добронравов прошли вместе всю жизнь. Супруги неразлучны уже больше полувека, они создали огромное количество шедевров музыки и до сих пор радуют своим творчеством и неиссякаемой жизненной энергией.

Пахмутова и Добронравов познакомились на Всесоюзном радио, где вместе работали. Она писала там музыку для детских передач, а он стихи. Почти сразу коллеги решили сделать коллаборацию и написали свой первый хит – "Лодочка моторная". А через три месяца решились еще на одну – заключение брака. Николай тогда вспоминал, что практически с первого взгляда полюбил Александру, а он для нее стал главным партнером по жизни.

На роскошную свадьбу у Пахмутовой и Добронравова денег не было. В ЗАГСе на невесте был розовый костюм, который шила мать. Медовый месяц молодожены провели в Абхазии. Несмотря на такую ненасыщенную программу, для пары это время вспоминается как самое счастливое.

Вместе муж и жена реализовали десятки легендарных проектов, среди которых "Нежность", "Беловежская пуща", "Как молоды мы были" и многие другие. Были и такие, которые запрещали в СССР. К примеру, песня о ветеранах Белорусского фронта, а также "И Ленин такой молодой", поскольку в них был бешеный по тем временам ритм. Но ничто не могло помешать совместному творчеству и счастью супругов. Пахмутова и Добронравов остались вместе вопреки всему.