Нужна повторная операция: оказавшемуся на грани смерти вскрытому Соколовскому грозит страшное

Влад Соколовский довел себя до критического состояния и попал на хирургический стол.

Не зря говорят: "Береги здоровье смолоду!". Российскому певцу Владу Соколовскому всего 31 год, а со здоровьем у него уже плохи дела. Еще в Африке во время участия в популярном шоу ему было плохо, но тогда он не придал особого значения своему состоянию. В итоге все закончилось плачевно. Соколовскому стало настолько плохо, что он оказался одной ногой могиле.

По словам самого певца, воспаление зрело внутри его организма целый год и вылилось в перитонит. Артисту провели экстренную операцию по удалению аппендицита прямо под Новый год, и теперь ему предстоит долгое восстановление.

По словам врачей, пренебрежение здоровьем может привести к смертельному риску для Влада Соколовского, сообщает Пятый канал. Гастроэнтеролог Нурия Дианова, даже после операции для певца есть еще множество опасных рисков, поэтому расслабляться не стоит.

"Вялотекущий перитонит потом приведет к спайкам или к рецидиву, может быть какое-то дополнительное воспаление. После такой операции с осложнениями есть антибактериальная терапия определенная", – отметил доктор.

Впрочем, Влад Соколовский, судя по всему, недооценивает опасность своего положения. Уже сейчас, лежа на больничной койке, он мечтает о выписке и скорому путешествию в Сочи к родственникам. Хотя по мнению медиков, о полон восстановлении говорить рано.

Врач также добавила, что если Влад Соколовский доведет себя до спаек, у него будут впоследствии постоянные проблемы с пищеварением, и боли в животе будут его постоянными спутниками. Важно также всегда следить за своим питанием. Если спайки появятся, вылечить их уже нельзя. Нужна будет повторная операция, предупредила доктор.