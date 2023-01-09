"Для нашей семьи": объявившая о разводе певица Слава приласкала женатого мужчину

Жизнь 42-летней певицы Славы наполнена как радостями, так и сожалениями. В конце прошлого года артистка отдала замуж любимую дочь. Девушка вышла замуж в красивом белом платье, несмотря на том, что мать пришла в ЗАГС в обычных джинсах. А вот личная жизнь самой Славы трещит по швам.
Конечно, сначала Анастасия Сланевская (наст. имя артиста. — Прим. ред.) отвергала все слухи о расставании с Анатолием Данилицким, а затем просто решила признаться в правде. Объявившая о разводе певица Слава заявила, что последний год отношений был наполнен негативом и взаимными претензиями.
Поклонники предположили, что расставание с мужем сильно пошатнуло ментальное здоровье певицы. Слава ушла в себя, выкладывала грустные посты и часто появлялась на публике в слезах. Но, кажется, душевные терзания переросли в творческие плоды. Так, она публично приласкала женатого мужчину — автора своей новой песни Дениса Клявера.
"Спасибо, мой хороший, талантливый человек за такую душевную и особую песню для нашей семьи", — так начала свое видео певица Слава.
По словам женщины, она разрыдалась, услышав только первую строчку. Певица уже уверена, что это будет самая трогательная песня в репертуаре.