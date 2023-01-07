"Зажигайте свечи": скрюченное тельце раздетой Арзамасовой нашли в снегу в лесополосе

Замерзшую Лизу Арзамасову обнаружили в полном одиночестве в глухом месте: ни следов человека, ни единой души вокруг...



Те, кто обнаружил вчера Лизу Арзамасову, ахнули от ужаса: лишенная теплой одежды девушка была погружена в снег и прикрыта лишь несколькими кусками материи. Скрюченное, как сочли некоторые, тельце молодой матери, слишком раздетой для нынешних морозов, согнулось пополам в попытке хоть немного согреться.

Произошло так потому, что Лиза Арзамасова решила затейливым образом разнообразить ленту своего блога и отправилась в Подмосковье. В лесополосе актриса разместилась в снегу, разложив подол платья, а задний фон дополнив плетеной корзиной и мечтательно уставилась вдаль, пока фотограф нажимал на кнопку спуска затвора. Именно в таком виде и нашли жену Ильи Авербуха подписчики ее телеграм-канала.



К Богу Лиза решила отправиться вслед за Николаем Басковым: также разместила пост, в котором также поздравила всех православных подписчиков с важнейшим православным праздником, пожелав каждому фолловеру счастливого рождества. "Мира, добра, счастья и душевного тепла", "Храни Господь тебя и твою семью!", – с теплом отозвались подписчики жены Ильи Авербуха.

А некоторые из них даже заговорили стихами: "В небе звездочка сияет / Зажигайте свечи. / С Рождеством вас поздравляю / В этот чудный вечер."

К слову, в последние дни Лизу окружают лишь позитивные эмоции: то нежные пожелания от подписчиков, то признания в любви. Родион Газманов, как сообщает Пятый канал, во всеуслышание признался в свои чувствах к Лизе Арзамасовой во время ее пения.

