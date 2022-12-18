Неприятности: обрезанные по пояс тела Авербуха и Арзамасовой найдены ровно в полночь

Даже в этот момент Илья Авербух и Лиза Арзамасова крепко держались друг за друга, а голова девушки покоилась на груди возлюбленного...



Сегодня свой День Рождения отмечает знаменитый фигурист и мастера спорта Илья Авербух. Ему исполняется 49 лет. В честь этого повода в Телеграм-канале Лизы Арзамасовой были найдены пост-поздравление, сопровожденное снимком семьи.



На фотографии, которой поделилась Лиза, обрезанные по пояс тела влюбленных нежно держат друг друга и глазами, искрящимися от счастья, смотрят будто в душу каждого подписчика. Примечательно еще и то особое внимание, с которым Арзамасова отнеслась к своему любимому имениннику. Пост она опубликовала ровно в полночь, став, наверняка, самой первой из всех, кто поздравил Авербуха.

Из поздравления стало также понятно, что прямо сейчас Ильи Изяславича дома нет: ведь Лиза кинула затравку о том, что "самые важные действия, самые нежные слова" ждут его дома. Поэтому все, кто прочел данный призыв, понадеялись, что Авербух, который, скорее всего, посвящает все свое время шоу "Ледниковый период", сразу же завершил свои рабочие дела и понесся домой, где его ждут жена и маленький сын.



"Пусть Новый Год твоей жизни будет наполнен самыми счастливыми событиями! Любые трудности и неприятности – преодолеем вместе! Все доброе преумножим!", – написала Лиза Арзамасова для Илья Авербуха трогательное поздравление, от которого наворачиваются слезы на глаза.